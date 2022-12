Wohlen Rettungsübung an der Bünz, Prügelstrafe für Sprayer und Peach Weber – diese Wohler TV-Trouvaillen lassen schmunzeln Im Archiv des Schweizer Fernsehens schlummern zig Stunden Filmmaterial. Historiker Fabian Furter hat für die Vortragsreihe «Zeitgeschichte Aargau» einige Sequenzen mit Wohler Bezug zusammengestellt und im Schlössli präsentiert.

Im SRF-Archiv fand sich auch eine Aufnahme von Wohlens Mundart-Dichter und Autor Robert Stäger aus dem Jahr 1965, der in der Sendung «Für Stadt und Land» vortrug. Marc Ribolla

Motorengedröhn hallt durchs ehrwürdige Gemäuer des Wohler Schlössli. Dreck spritzt auf – doch dreckig wird am Mittwochabend niemand. Der ungewohnte Lärm ist schon einige Jahrzehnte alt. Und stammt von den Anfängen des Wohler Motocross 1962 und aus einem «Tagesschau»-Beitrag des Schweizer Fernsehens (SRF). Ausgegraben hat ihn Historiker Fabian Furter im SRF-Archiv.

Der Co-Projektleiter und Autor des aktuellen Werks «Zeitgeschichte Aargau» zeigt den Motocross-Beitrag und diverse andere Fernseharchiv-Trouvaillen aus der Geschichte Wohlens der vergangenen 60 Jahre. Eigentliches Prunkstück ist das 619 Seiten dicke Buch, das seit letztem November erhältlich ist. «Dort kommt auf 74 Seiten der Begriff Wohlen vor», erklärt Furter.

Im Rahmen der Recherche zu «Zeitgeschichte Aargau» habe das Team auch Zugriff auf die geschätzt mehrere Millionen archivierten SRF-Beiträge erhalten. Für den Vortrag im Schlössli pickte Furter zehn unterschiedliche Videos heraus, die auch thematisch im Buch vorkommen.

Kommentare wurden früher oft live gesprochen

Ein Beitrag vor der ersten Saison des Circus Monti 1985 in DRS aktuell. SRF-Archiv

Ein «DRS aktuell»-Clip vom März 1987 beleuchtet beispielsweise den Bau der Wohler Begegnungsstätte Rösslimatte. Bei diesem wie auch folgenden Beiträgen fällt die Akustik auf. Furter erklärt: «Teilweise hört man nur den Originalton und keine Erläuterungen dazu. Dies rührt daher, dass früher die Kommentare oft noch live während der Ausstrahlung gesprochen wurden und nicht archiviert sind.»

Bei «DRS aktuell» im März 1985: Familie Muntwyler vor der ersten Saison des Circus Monti. Screenshot SRF-Archiv

Nebst Beiträgen über die First Harmonic Brass Band (1981), den Circus Monti vor seiner ersten Saison (1985), einem Auftritt von Peach Weber beim Prix Walo (1985), zur Ferro Wohlen (1990) oder dem Mord am Ehepaar Breitschmid (1991) zaubert Furter auch Legendäres aus dem Archiv.

Beitrag der «Antenne»: Die neue private Ambulanz Neeser rückt im April 1967 zu einer Einsatzübung aus. SRF-Archiv

Grandios zum Beispiel ein «Antenne»-Bericht vom April 1967 über den neuen privaten Rettungsdienst des Wohler Carrosserie-Unternehmers Neeser. Die Schwarz-Weiss-Bilder, der Off-Kommentar und die Impressionen einer Einsatzübung im Bereich der Bünz in Anglikon entzücken das Herz der Zusehenden.

Ein weiterer historischer Leckerbissen ist ein Bericht des «CH-Magazins» vom März 1981 über den Beriker Grossrat Robert Jenzer. Er forderte damals in einer Motion die Prügelstrafe für Sprayer. Hintergrund waren Sprayereien in Wohlen an verschiedenen Orten. Auf einem Rundgang durchs Dorf zeigt Jenzer die Stellen – wie an der Bahnhofstrasse, wo im Hintergrund ein Lastwagen der Firma Schüwo vorbeifährt.

Bericht im «CH-Magazin» 1981: Sprayereien wie hier am Wohler Bahnhofgebäude machten den Beriker Grossrat Robert Jenzer sauer. SRF-Archiv

Schlössli ist wieder gut gebucht – Sorgen machen die hohen Gaspreise Im Vorfeld des Zeitgeschichte-Aargau-Anlasses führte Furter auch durch die Generalversammlung des Vereins Schlössli, den er präsidiert. Das älteste Wohler Haus, das seit vier Jahren ein prächtiger Veranstaltungsort ist, erlebte in den vergangenen Wochen nach Ende der Coronamassnahmen und auch künftig wieder einen Aufschwung. Die Buchungslage ist gemäss Betriebsleiter Roger Waeber wieder sehr gut. Allerdings werden die gestiegenen Gaspreise auf die Schlössli-Vereinsrechnung durchschlagen. Deshalb wurden nun die Mietpreise für Veranstaltungen leicht erhöht. Das Jahr 2021 schloss der Verein mit seinen rund 240 Mitgliedern mit einem Gewinn von knapp 3400 Franken ab. Nächster Fixpunkt ist das 2. Schlösslifestival «Punkt & Halbi» am 10. September.