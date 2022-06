WOHLEN Rektor zeigt die vergangenen drei Schuljahre mit einer Playlist – 135 Diplome konnte er jungen Kauffrauen und -männern überreichen Am Donnerstag feierte das Berufsbildungszentrum Freiamt Lenzburg im Casino Wohlen seine neuen Absolventinnen und Absolventen. 135 junge Leute konnten ihre Diplome in Empfang nehmen.

Zu jedem Diplom gab es eine Sonnenblume: die Abschlussfeier der Kauffrauen und Kaufmänner im Casino Wohlen. Laura Koller

Eine musikalische Zeitreise durch die letzten drei Jahre plante Philippe Elsener, Rektor des Berufsbildungszentrums Freiamt Lenzburg, für seine kaufmännischen Absolventinnen und Absolventen. Dafür hatte er extra eine Playlist zusammengestellt. Er dachte zurück, wie die Schülerschaft im Sommer 2019 mit einer entspannten Einstellung, inspiriert von Müslüms «Lass la bambele», startete. Elsener beschriebt mit «Manhattan» von Bligg weiter, wie einige Schülerinnen und Schüler daraufhin grossen Lernwillen und Motivation an den Tag legten.

Nach drei Jahren Lehrzeit reichte es für viele der 153 Kauffrauen und Kaufmänner zum Abschluss. 89 von ihnen schlossen mit dem eidgenössischen Abschluss ab, 46 Schülerinnen und Schüler haben dazu die Berufsmaturität absolviert. 18 Personen haben nicht bestanden.

Redner ist stolz auf die Leistungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler

Alessio Vedovato, der seine Lehre bei der Planzer Transport AG in Villmergen abgeschlossen hat, fasste seine drei Jahre an der Berufsschule in einer Rede zusammen. Er schwelgte in Erinnerungen an die Sprachaufenthalte in England und Frankreich. Ausserdem betonte er, wie stolz er auf die Leistungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler ist: «Wenn wir im Onlineunterricht Stoff verpasst haben, waren wir selber schuld. Aber wir können doppelt so stolz sein, dass wir das für uns wieder aufgearbeitet haben.»

Insgesamt wurden zehn Kaufleute mit Berufsmaturität für ihre guten Abschlüsse ausgezeichnet. Sie erreichten alle einen Notenschnitt von 5,3 oder höher. Rahel Müller war die beste Freiämterin. Sie schloss ihre Lehre bei der Gemeindeverwaltung Muri mit einem Schnitt von 5,7 ab.