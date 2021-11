Wohlen «Die Politiker hören uns wirklich zu» – die 15. Jugendsession war ein grosser Erfolg Über 50 Jugendliche diskutierten mit Gemeinde- und Einwohnerräten. Einerseits übergaben sie dem Gemeinderat vier wichtige Themen, die er umsetzen soll. Andererseits debattierten sie aber auch angeregt. Es ging vor allem darum, die Freude an der politischen Diskussion zu finden.

An verschiedenen Tischen diskutierten die Jugendlichen angeregt mit den Wohler Politikerinnen und Politikern. Andrea Weibel

Die heutige Jugend hängt nur am Smartphone, hinterlässt überall ihren Müll und interessiert sich für nichts ausser sich selbst? Falsch. Am Samstagnachmittag konnten sich die Wohler Politikerinnen und Politiker davon überzeugen, dass viele Jugendliche sich sehr wohl Gedanken über Politik machen, sei es jene in Wohlen oder auf der ganzen Welt.

Sie können sich vielleicht noch nicht ganz so geschliffen ausdrücken, aber ihre Standpunkte vertreten, das können sie. Und das zeigten die gut 50 Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Wohler Oberstufe an der 15. Jugendsession. Ein Beispiel: «Wenn ein homosexuelles Paar ein Kind adoptiert und dieses dann in der Schule deswegen gemobbt wird, dann sollte man die mobbenden Kinder besser erziehen, nicht dem Paar eine Adoption verbieten», argumentierte eine Oberstüflerin. Sie erhielt viel Zustimmung aus der Gruppe dafür.

Es geht darum, mit Politikern zu diskutieren

Die Ehe für alle war nur eines von sechs Themen, über die jeweils während einer Viertelstunde an den verschiedenen Tischen in der BBZ-Aula diskutiert wurde. Andere Themen waren das Autofahren mit 17 Jahren, das Impfen, die Onlinewelt, Rassismus und Personen auf der Flucht.

Einwohnerrätin Laura Pascolin (SP, rechts) und Einwohnerratskandidat und ehemaliger Jugendrat Lionel Zingg (FDP) im Gespräch mit den Jugendlichen. Andrea Weibel

Jugendarbeiter Gian Wiegner, der als Projektleiter für Jugendsession und Jugendrat verantwortlich ist, erklärte: «Beim so genannten Speed-Debating geht es nicht hauptsächlich um die Themen. Vor allem geht es darum, dass die Jugendlichen mit den Wohler Politikerinnen und Politikern diskutieren können. In den moderierten Runden kommen nicht nur jene zu Wort, die sowieso gerne reden, sondern auch die eher Schüchternen. Es ist jeweils eine grossartige Erfahrung für alle.»

Ganz besonders freut ihn, dass drei junge Leute, die früher an den Jugendsessionen und im Jugendrat teilgenommen haben, heute für den Wohler Einwohnerrat kandidieren.

Einwohnerrätinnen Denise Strasser (FDP, links) und Franziska Matter (SP) im Gespräch mit den Jugendlichen. Andrea Weibel

«Die heutige Jugend ist schon viel toleranter»

Auch zum derzeit omnipräsenten Thema Impfen hatten die Jugendlichen viel Spannendes beizutragen. Moderator Maurin Rey fragte in dieser Runde ganz provokant: «Wer ist nicht geimpft, also wer ist ein Impfgegner?» Genau das sei es, was die Situation so schlimm mache, waren sich viele der Anwesenden einig: Die Gesellschaft werde gespalten, und wer sich nicht impfen lässt, werde diskriminiert.

Moderator Maurin Rey (dritter von links) fragte in dieser Runde ganz provokant: «Wer ist nicht geimpft, also wer ist ein Impfgegner?» Andrea Weibel

Es war erstaunlich, wie viele Gedanken sich scheinbar all die Jugendlichen gemacht haben, denn selbst die ganz Stillen hatten einiges zu sagen, sobald sie angesprochen wurden. In vielen Gesprächen fiel besonders auf, dass die Jugendlichen sich mehr Aufklärung seitens der Schule wünschen würden. Zum Beispiel zum Thema Ehe für alle, aber auch zum Thema Gefahren in der Onlinewelt.

Gemeinderätin Ariane Gregor (Die Mitte) argumentierte, dass die Schule bereits sehr viel mache, aber eben auch die Eltern ihren Teil zur Aufklärung der Kinder beitragen müssen. Sie war sich mit der frisch gewählten Gemeinderätin Denise Strasser (FDP) einig, dass die heutige Generation der Jugendlichen schon deutlich toleranter und aufgeklärter sei als ihre eigene. Gregor sagte beispielsweise:

«Als ich so alt war wie ihr, wurde Homosexualität einfach totgeschwiegen.»

Auch Regionalpolizist Claudio Gygax, der in Wohlen als Jugendpolizist arbeitet, diskutierte angeregt mit. Und es waren sicher über 20 Gemeinde- und Einwohnerratsmitglieder an den spannenden Debatten mit dabei.

Jugendpolizist Claudio Gygax diskutierte angeregt mit. In dieser Runde ging es ums Autofahren mit 17 Jahren, dazu hatte er viel zu sagen. Andrea Weibel

Anliegen zu Schule, Schülerausweis, Lern-Café und E-Scooter

Am Ende des Nachmittags übergab der Jugendrat vier Anliegen, die die Jugendsession am Freitag gemeinsam ausgearbeitet hatte, an den Gemeinderat. Paul Huwiler nahm sie in dessen Namen entgegen. Daniel, 14, und Jeremy, 13, von der 2. Sek Junkholz hatten vorher im Gespräch erklärt:

«In den Pausen müssen wir jeweils draussen bleiben, dabei gibt es keine funktionierenden Trinkbrunnen. Und auch Essen können wir keines kaufen. Das soll sich ändern.»

Die 15. Wohler Jugendsession, geleitet vom Jugendrat, war ein voller Erfolg. Andrea Weibel

Beide waren begeistert von der Jugendsession. Daniel betonte: «Die Politiker hören uns wirklich zu.» Ihre Kolleginnen Angelina und Leonie, beide 14, von der 2. Bez, führten aus:

«Auch Hygieneartikel wie Tampons sollte es in den Schultoiletten gratis geben. Das fehlt bisher.»

Neben den Anliegen zur Schule waren es auch Ideen zum Schülerausweis, zu einem Lern-Café oder anderen Orten, wo sich die Schülerschaft treffen kann, sowie E-Scooter, die als Idee an den Gemeinderat übergeben wurden.

Gemeinderat Huwiler freute sich und kommentierte: «In den vergangenen Jahren sind die Diskussionen deutlich besser geworden und die Forderungen umsetzbarer. Das freut uns natürlich.» Allerdings seien auch weniger umsetzbare Forderungen aus der Jugendsession willkommen, denn es gehe darum, dass die Jugendlichen die politischen Prozesse kennen lernen. «Die Diskussion ist wichtig.»

Jugendrats-Co-Präsident Mentor Morina (rechts) übergibt die vier Anträge an Gemeinderat Paul Huwiler. Andrea Weibel

Derzeit wird der Jugendrat noch von Mentor Morina und Moritz Berger in einem Co-Präsidium geleitet. Da sie zurücktreten, wählte der Rat einstimmig Amélie Bun und Maurin Rey zu ihren neuen Co-Präsidierenden. Sie werden ihr Amt im August 2022 antreten.