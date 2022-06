WOHLEN Peter Pan muss noch das Kostüm bügeln: Die grosse Musical-Aufführung am Wohler Jugendfest Auf ins Nimmerland! Am Freitag, 24. Juni, wird das Peter-Pan-Musical auf der Bühne im Schüwo-Park aufgeführt. Das Musicalensemble von Fatima Mestani hat sich ein Jahr lang darauf vorbereitet. Wie fühlen sich die 14 Darstellerinnen so kurz vor dem Auftritt?

Das Posieren gelingt bereits gut, nun machen sie den Feinschliff für ihre Vorstellung: Die Darstellerinnen des Peter-Pan-Musicals bei den Proben im Schulhaus Junkholz. Laura Koller

Vor wenigen Tagen war es noch ein grüner Bettüberzug, jetzt ist es Sarah Donats Peter-Pan-Kostüm. «Ich glaub, ich hab das Original gut getroffen, jetzt muss ich es nur noch gründlich bügeln. Wie findest du es?», fragt Donat ihre Kollegin Régine Lüthy. Zum ersten Mal sehen sie sich bei den Proben zum Peter-Pan-Musical in ihren Kostümen. Lüthy nickt anerkennend, sie selber trägt eine Kunstfellmütze und lockere Kleidung. Sie spielt Nibs, eines der verlorenen Kinder.

Im Nimmerland gibt es davon eine ganze Menge, sie leben dort zusammen mit dem ewigen Jungen Peter Pan und der Fee Tinkerbell. Sie mögen das Leben in der Traumwelt, aber vermissen ihre Mütter. Die Geschwister Wendy, John und Michael werden von Peter Pan nach Nimmerland mitgenommen. Dort werden sie Teil der verlorenen Kinder. Wendy erzählt Gutenachtgeschichten und schlüpft in die Mutterrolle. Es ist aber keine heile Welt: Der Bösewicht und Piraten-Kapitän Hook taucht mit seiner Schnapsnasen-Crew auf.

Für die letzte Aufführung gab's vom Kanton Aargau eine Auszeichnung

Diese Geschichte inszeniert Fatima Mestani, die ausgebildete Musicaldarstellerin ist, bereits zum zweiten Mal. Sie arbeitet an der Musikschule Wohlen als Gesangslehrerin und leitet das Musical-Ensemble. Im Juni 2013 führte sie das Peter-Pan-Musical zum ersten Mal in Wohlen auf, dabei übernahm sie bereits die Produktionsleitung und Regie. Für diese Arbeit wurde sie vom Projekt Funkenflug des Kantons Aargau als «besonderes Praxisbeispiel» ausgezeichnet. Nun bringt Mestani ihr Erfolgsstück während des Wohler Jugendfests am Freitag, 24. Juni, erneut auf die Bühne. Mit 14 Darstellerinnen hat sie ein Jahr lang auf die Vorstellung hingearbeitet.

Einmal pro Woche trifft sich die Gruppe zum Proben, erst noch virtuell am Computer, dann in der Aula der Schule Junkholz. Das Musical-Ensemble wird von der Musikschule Wohlen unterstützt. So hat Mestani die Möglichkeit, das Musical als Regisseurin und Produzentin fachkundig zu inszenieren. Kunstvoll gezeichnete Bühnenbilder werden vom Theaterfundus Härkingen ausgeliehen, die Sängerinnen werden von einem Tontechniker betreut und mit Mikrofonen ausgestattet.

Professionell verkabelt und mit den selbst geschneiderten Kostümen üben sie auf der Aula-Bühne. Die Darstellerinnen verlassen sich auf ihre Vorstellungskraft, denn die Bühne ist leer. Ein paar Hocker und eine Matratze dienen als improvisiertes Bühnenbild. Sie können nur bei der Hauptprobe und der Aufführung vor den richtigen Kulissen spielen.

Beides wird auf der grossen Bühne im Schüwo-Park stattfinden. «Dort gibt es keinen Theatervorhang, deshalb werdet ihr umdenken müssen», meint Mestani. «Aber was auf der kleinen Bühne geht, funktioniert meistens auch auf der grossen.»

Musical macht Spass! Die Darstellerinenn üben den Song «The Lion sleeps tonight». Bei dieser Nummer steht das ganze Ensemble zusammen auf der Bühne. Laura Koller

Musical ist für Zuschauende und Darstellende eine tolle Erfahrung

So geben Mestani und ihre Musical-Crew den Zuschauenden die Gelegenheit, in die Märchenwelt einzutauchen. «Wir wollen das Publikum zum Lachen bringen, sie überraschen mit dem Stück», sagt Mestani. Das Peter-Pan-Musical hat sie selber geschrieben, viele der Stücke sind Adaptionen von bekannten Liedern. Einige der Mitwirkenden kennen Fatima Mestani seit Jahren, sie besuchten bei ihr den Gesangsunterricht und engagieren sich jetzt bei dem Musical-Projekt.

So auch die Peter-Pan-Darstellerin Sarah Donat. Im Hinblick auf die Vorstellung sagt sie: «Wir sind zu neunzig Prozent bereit. Nun machen wir den Feinschliff.» Sie wollte unbedingt am Musical mitarbeiten. Donat scherzt: «Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, einen neunjährigen Jungen zu spielen. Für die Rolle lasse ich mich von der Energie der Blauring-Jungs, die ich leite, inspirieren.»

Das Musical ist ein Herzensprojekt, nicht nur für Mestani, sondern auch für die Schauspielerinnen. «So können meine Darstellerinnen Bühnenerfahrung und Selbstbewusstsein sammeln. Sie lernen dabei fürs Leben. Zudem macht es Spass, in der Gruppe zu arbeiten, das ist immer ein Aufsteller», fasst die Regisseurin zusammen.