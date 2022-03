Offener Brief an Gemeinderat: Grüne möchten beim Isler-Areal den Grünraum entlang der Bünz sinnvoll erhalten

Die Grünen Wohlen richten sich in einem offenen Brief an den Gemeinderat. Sie bitten darin um eine Überprüfung des Gestaltungsplans des Jacob-Isler-Areals.