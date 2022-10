Wohlen Öffentliche E-Ladestationen fördern – aber nicht selber betreiben, findet der Gemeinderat Der Wohler Gemeinderat nimmt Stellung zu drei eingereichten Geschäften im Einwohnerrat zu E-Ladestationen, Schuldenobergrenze und dem Steuerfuss. Er beantragt bei allen die Nichtüberweisung.

Die Wohler IBW betreibt beispielsweise an der Steingasse eine öffentliche Ladestation. zvg

In Wohlen seien Parkplätze mit Ladestationen auf öffentlichem Grund rar, kritisierte Mitte-Einwohnerrat und Parteipräsident Harry Lütolf im Februar dieses Jahres. «Sogar die neue Tiefgarage beim Bahnhof mit mehr als 100 Parkplätzen verfügt über keine einzige Ladestation für Elektrofahrzeuge. Daran muss sich rasch etwas ändern», schrieb er damals in einer eingereichten Motion.

Der Gemeinderat solle dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag für einen Verpflichtungskredit vorlegen. Er forderte, dass alle Tiefgaragen, die im Besitz der Gemeinde sind, mit Ladestationen ausgerüstet werden. Er sah dabei einen Mindestwert von 5% aller Parkplätze vor.

Installationen sind in beiden Tiefgaragen bereits vorgenommen

Nun liegt die Stellungnahme des Gemeinderates vor. Er beantragt dem Einwohnerrat die Nichtüberweisung. Nicht weil er das Thema nicht wichtig findet, sondern weil Lütolfs Forderung schon erfüllt werde. Die Gemeinde Wohlen besitzt zwei öffentliche Tiefgaragen. Am Bahnhof mit 107 Plätzen und in wenigen Wochen bei der neuen Hofmattenhalle mit 147 Parkplätzen. Der Gemeinderat erklärt:

«In beiden Anlagen ist die Installation von Langsamladestationen vorgesehen. Die notwendigen Vorinstallationen wurden seitens Bauherrschaft vorgenommen (Leerrohre, Erschliessung mit Trasse).»

Der in der Motion geforderte Anteil von 5% Ladestationen könne in beiden Fällen bei weitem erfüllt werden. Der Gemeinderat wartet bewusst mit der Vergabe des Betriebs der Ladestationen aber noch ab. Er möchte diese und allfällige weitere Standorte in Wohlen nur an einen einzigen Anbieter vergeben.

Generell unterstützt der Gemeinderat die Absicht der Motion, die Elektromobilität zu fördern. Er erachtet es aber nicht als Aufgabe der öffentlichen Hand, E-Ladestationen selber zu betreiben. «Und damit in den liberalisierten Energiemarkt einzugreifen. Der Betrieb muss unter Berücksichtigung aller Kosten wirtschaftlich sein und soll durch Energieunternehmungen selber erfolgen», hält er fest.

Steuern dürfen nicht zweckgebunden erhoben werden

Beschäftigt hat sich die Exekutive in den letzten Wochen auch mit zwei Einwohnerratsvorstössen zur finanziellen Zukunft Wohlens. In einem Postulat vom Juni forderte Mitte-Einwohnerrat Ruedi Donat vom Gemeinderat einen Bericht über die Auswirkungen seines Anliegens. Donat stellte in den Raum, dass «zukünftige Steuerfusserhöhungen nur noch für den Schuldenabbau verwendet werden dürfen».

Auch sein Vorstoss, empfiehlt der Gemeinderat, sei nicht zu überweisen. «Auch wenn die Idee des Postulates im Grundsatz durchaus interessant erscheint, wäre auch die praktische Umsetzung nicht möglich», begründet er unter anderem.

Der Gemeinderat bezieht sich dabei auf das aktuell gültige Gemeindegesetz des Kantons Aargau und dessen Passus über die Grundsätze der Haushaltsführung. Diese richtet sich nebst weiteren Faktoren auch nach dem Verbot der Zweckbindung von Steuern.

«Zweckgebundene Steuerfussprozente sind gemäss den rechtlichen Bestimmungen weder vorgesehen noch möglich. Die Aargauer Gemeinden sind in dieser Hinsicht nicht autonom und müssen sich an die gesetzlichen Bestimmungen des Finanzhaushaltes halten», schreibt der Gemeinderat.

Obergrenze für Steuerfuss sei systemwidrig

Auch bei der Motion von SVP-Einwohnerrätin Claudia Hauri vom Juli beantragt der Gemeinderat die Nichtüberweisung. Sie wollte ihn beauftragen,

«eine Schuldenobergrenze sowie eine Steuerfussobergrenze zu definieren und die notwendigen Massnahmen zum Schuldenabbau daraus abzuleiten.»

In seinen Ausführungen auf acht Seiten erklärt der Gemeinderat, dass dem Anliegen der Motion, dem Schuldenabbau, bereits in gesetzlichen Vorgaben zum Finanzhaushalt und mit den Planungsinstrumenten des Gemeinderats nachgekommen werde. Aus verschiedenen Gründen sei die Definition einer Gemeindesteuerfuss- und Schuldenobergrenze systemwidrig.

Zudem stellt sich die Exekutive auf den Standpunkt, stellt er sich auf den Standpunkt, dass sowohl Einwohnerrat als auch die Bevölkerung via Abstimmung oder Urnengang Einfluss nehmen können auf die Höhe der Schulden und den Steuerfuss.