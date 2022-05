Wohlen Neues Legislaturprogramm auf 15 Seiten: Diese Leitlinien und Ziele gibt sich der Gemeinderat für seine Arbeit Der Wohler Gemeinderat stellt sein aktuelles Legislaturprogramm 2022–2025 vor. Gleichzeitig zieht er die Bilanz zur Amtsperiode 2018–2021, die er im Rückblick positiv bewertet.

Im Wohler Gemeindehaus beschäftigte man sich in den letzten Monaten mit dem neuen Legislaturprogramm. Marc Ribolla

Knapp ein halbes Jahr nach Beginn der neuen Amtsperiode legt der Wohler Gemeinderat das Legislaturprogramm 2022–2025 vor. Dieses wurde durch den Gemeinderat, die Bereichsleitenden der Verwaltung sowie durch die Schulleitungen in den vergangenen Monaten ausgearbeitet.

Leitlinie für die nächsten vier Jahre

Mit dem vorliegenden öffentlichen Dokument verfügt die fünfköpfige Exekutive über ihre Leitlinien für die Arbeit in den nächsten vier Jahren. «Es zeigt auf, wie sich die Gemeinde Wohlen entwickeln soll, für welche Herausforderungen Lösungen zu finden sind, welche Investitionen in Werterhalt und Unterhalt zu tätigen sind und welche Neuinvestitionen geplant sind», heisst es in der Einleitung.

Aufgeteilt ist das Legislaturprogramm in verschiedene Kapitel, die einem jeweiligen Ressort zugeordnet sind sowie je ein Abschnitt für allgemein geltende handlungsleitende Grundsätze und für übergeordnete Ziele der Legislatur beinhalten. Neu ist, dass wegen der Übernahme der Führung der Volksschule das Legislaturprogramm um den Bereich Volksschule erweitert worden ist.

Jährlich 4 bis 5 Millionen Franken Eigenfinanzierung

«Der Wirtschaftsraum Wohlen wird als attraktiver Standort für Unternehmen wahrgenommen. Die ansässigen Unternehmen werden gepflegt und nach Möglichkeit in ihrer Entwicklung unterstützt», hält der Gemeinderat unter anderem fest. Und Wohlen positioniere sich als starkes Zentrum in der Region.

Der Gemeinderat Wohlen in der Zusammensetzung 2022-2025 (von links): Denise Strasser, Roland Vogt, Gemeindeammann Arsène Perroud, Vizeammann Thomas Burkard, Ariane Gregor und Gemeindeschreiber Christoph Weibel. zvg

Pickt man einzelne Punkte in den Ressorts heraus, erfährt man unter anderem, welche Themen und Anliegen bis in vier Jahren bearbeitet werden sollen. Ein Thema ist in Wohlen das liebe Geld. Die Gemeinde solle sich eine durchschnittliche Eigenfinanzierung von jährlich 4 bis 5 Millionen Franken erarbeiten und das mittelfristige Haushaltgleichgewicht sei gemäss Vorgaben des Kantons erreicht.

Überbauung des Jacob-Isler-Areals in Umsetzung

Vorwärtsmachen möchte der Gemeinderat bei gewissen Bauvorhaben. Im Bereich Raumplanung schreibt er: «Das Jacob-Isler-Areal ist an einen Investor oder mehrere Investoren übertragen und die Überbauung gemäss Gestaltungsplan befindet sich in Umsetzung.»

Optimistisch zeigt er sich beim langjährigen Problemkind, der Bibliothek. Der Gemeinderat setzt sich im betreffenden Ressort zum Ziel: «Das Betriebskonzept der Bibliothek ist überarbeitet, der Raumbedarf festgelegt und eine allfällige Planung gestartet.»

Im Bereich Gesellschaft soll beispielsweise ein Sportkonzept erstellt oder die familienergänzende Kinderbetreuung weiter entwickelt werden. Einen wichtigen Platz nimmt neu der Bereich Volksschule ein. Dort möchte der Gemeinderat die strategische Schulraumplanung von Kindergarten bis zur Oberstufe inklusive der Standort- und Immobilienstrategie festgelegt haben. Immerhin besuchen in Wohlen über 2000 Schülerinnen und Schüler die Volksschule.