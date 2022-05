Wohlen Neue Tiefgarage am Bahnhof ist praktisch unbenutzt – «die Auslastung ist nicht zufriedenstellend» Im vergangenen Herbst ging die neue Park+Rail-Anlage unter dem Wohler Bushof am Bahnhof in Betrieb. Seither ist sie ein Sorgenkind, weil die Auslastung nicht den Erwartungen entspricht. Nun beantwortet der Gemeinderat eine diesbezügliche Anfrage aus dem Einwohnerrat.

Die Tiefgarage am Wohler Bahnhof ist generell sehr schwach belegt. Marc Ribolla (7.9.2021)

Der 7. September 2021 bedeutete ein Meilenstein in der Geschichte des neuen Bushofs am Wohler Bahnhof. Damals, vor bald neun Monaten, wurde die unterirdische P+R-Anlage für die Bevölkerung eröffnet. Der grosse Ansturm der Pendlerinnen und Pendler auf die Parkplätze in der Tiefgarage blieb seither aber aus. Die meisten der insgesamt 107 Parkplätze sind durchwegs selten bis nie benutzt.

Betrieben wird die Anlage von der Gemeinde Wohlen, die auch Eigentümerin ist. Wegen der schlechten Frequenzen stellte SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid Mitte März verschiedene Fragen. Zu diesen nimmt der Gemeinderat nun Stellung.

Breitschmid wollte unter anderem wissen, ob für die Tiefgarage eine Wirtschaftlichkeits- und eine Rentabilitätsberechnung erstellt worden sei. Der Gemeinderat bestätigt dies und erwähnt die Wirtschaftlichkeitsberechnung aus dem Jahr 2017, die als Grundlage diente.

Gesamtertrag von 285'000 Franken budgetiert

Damals rechnete man mit 35 Monatskunden, 18 Jahreskunden und 58 Tageskunden sowie einer Auslastung durch Tageskunden zwischen 75 und 90%. Vergangenes Jahr habe der Einwohnerrat im Budget 2022 einen Gesamtaufwand von 226'500 Franken bei einem Ertrag von 285’000 Franken ausgewiesen.

Breitschmid fragte auch, mit welchen Massnahmen der Gemeinderat die schlechte Auslastung und die Rentabilität verbessern möchte. Dazu gibt der Gemeinderat unumwunden zu: «Die Auslastung der P+R-Anlage im Zeitraum Januar 2022 bis März 2022 entspricht in keiner Weise den Erwartungen und ist nicht zufriedenstellend.»

Kostendeckungsgrad betrug im April nur 14 Prozent

Der Kostendeckungsgrad habe gegenüber dem im Budget ausgewiesenen Gesamtaufwand im Januar und Februar je 8%, im März 15% und im April 14% betragen. Als Gründe vermutet der Gemeinderat beispielsweise, dass ein Teil der bisherigen P+R-Kundinnen und -Kunden seit der Coronapandemie wieder aufs Auto umgestiegen ist und drum nicht mehr am Bahnhof parkiert.

Andererseits könne es sein, dass die Anlage noch zu wenig bekannt sei oder sich die Parkgebühren im oberen Bereich bewegen und die Leute auf günstigere Angebote ausweichen würden. Möglich ist laut Gemeinderat auch, dass die Bedarfsabschätzung nach P+R-Plätzen seitens SBB nicht zutreffend war. Oder anders ausgedrückt: Die Anlage ist zu gross.

«Der Gemeinderat wird die Entwicklung beobachten und allenfalls weitere Anpassungen vornehmen. Eine Gebührenänderung käme jetzt noch zu früh», schreibt die Exekutive weiter. Die positive Entwicklung der Zahlen seit der Aufhebung der Pandemieeinschränkungen liessen auf eine generelle Verbesserung der Auslastung hoffen.

Abschliessend gibt er aber zu bedenken: «Bleibt die Auslastung auf diesem zu tiefen Niveau, kann die ursprünglich prognostizierte jährliche Kostendeckung nicht erreicht werden.»