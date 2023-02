Wohlen Neue Schulleiterin bei der Primarschule Halde: Passerini übernimmt interimistisch Der bisherige Schulleiter der Wohler Primarschule Halde, Ueli Frey, hat seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Der Gemeinderat setzt nun vorübergehend Sandra Passerini als Nachfolgerin ein.

Das Primarschulgebäude Halde in Wohlen. Marc Ribolla (10.3.2021)

Mit über 400 Kindern und gegen 50 Lehrpersonen in 19 Abteilungen ist das Schulhaus Halde die grösste Primarschule in Wohlen. Die dortige Schulleitung hatte seit August 2018 Ueli Frey inne. Doch nun gibt es eine Veränderung, wie der Wohler Gemeinderat in einer Mitteilung erklärt: «Krankheitsbedingt fällt der Schulleiter der Primarschule Halde seit 1. November 2022 aus und hat sich nun entschieden, sein Engagement bei der Schule Wohlen zu beenden.»

Er streicht hervor, dass ausser der Leitung des Schulbetriebs speziell die Planung und der Baustart zum Ausbau des Schulzentrums Halde in die Wirkungszeit von Ueli Frey gefallen ist. «Dies erforderte einen besonderen Einsatz», wird Frey gewürdigt. Der Gemeinderat danke ihm für sein wertvolles Engagement zugunsten der Schule Wohlen und wünsche ihm alles Gute.

Passerini ist seit über 20 Jahren im Schulbereich tätig

Sandra Passerini wird interimistisch neue Schulleiterin der Primarschule Halde in Wohlen. zvg

Bis Freys Nachfolge neu geregelt werden kann, hat der Gemeinderat jetzt Sandra Passerini als Schulleiterin in der Halde eingesetzt. Die Wohlerin ist seit über 20 Jahren als Primarschullehrerin und in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Aargauer Schullandschaft tätig.

Im vergangenen Herbst schloss die 44-Jährige ihre Ausbildung zur Schulleiterin ab. Davor war Passerini während rund drei Monaten als Co-Schulleiterin in der Gemeinde Widen tätig. Damals sagte sie nach ihrem Abgang auf dem Mutschellen zur «Aargauer Zeitung», dass sie auch in Zukunft sicher weiter im Schul- beziehungsweise Schulleitungsbereich tätig sein möchte.

Vor ihrem Wechsel nach Widen im Sommer 2022 hatte Passerini knapp zwanzig Jahre in Muri gearbeitet und war dort als Klassenlehrerin und als Stellvertreterin der Schulleitung engagiert.