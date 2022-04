Wohlen Neue Mode mit alter Technik: Designerin stellt ihre preisgekrönte Strohmode im Strohmuseum aus Die 26-jährige Designerin Emma Bruschi erweckt altes Handwerk zu neuem Leben. Als Masterarbeit entwarf sie eine Kleiderkollektion, in die sie Strohschnüre eingearbeitet hat. Die Idee dazu bekam sie im Strohmuseum in Wohlen. Dort sind die Stücke ab Sonntag, 10. April, in einer Sonderausstellung zu sehen.

Die junge französische Designerin Emma Bruschi liess sich im Wohler Strohmuseum zu ihrer Kollektion inspirieren. Künstler Jessy Razafimandimby gestaltet mit ihr die Sonderausstellung «Miracle sur ce qui a du coeur». Alex Spichale

Emma Bruschi liebt Kleider und Accessoires. Ebenso liebt sie altes Handwerk und Brauchtum, die in den Städten nahezu in Vergessenheit geraten sind. Die kreative 26-jährige Französin hat beides vereint und ist damit zum Shootingstar in der Welt des Modedesigns aufgestiegen. Dabei begann alles dort, wo sie jetzt ihre Kollektion ausstellt: im Strohmuseum im Park in Wohlen.

Bruschi wuchs in Marseille und in Haute-Savoie auf, letzteres liegt an der Grenze zur Schweiz. Ihre Grosseltern haben dort einen Bauernhof in einem kleinen Dorf. Dort entstand ihre starke Bindung zum Traditionellen, Ländlichen. «Früher wusste man in jedem Haushalt, wie man stickt, strickt oder spinnt. In jedem Dorf gab es jemanden, der das Glasblasen, Korbflechten oder Schnitzen beherrschte. Das ist ein über Jahrhunderte tradiertes Wissen, das es heute kaum noch gibt.»

12 Bilder 12 Bilder Impressionen aus der Sonderausstellung «Miracle sur ce qui a du coeur». Alex Spichale

Für ihre Collection Almanach, mit der sie 2019 den Master in Mode und Accessoire an der renommierten Hochschule für Kunst und Design HEAD in Genf abschloss, bediente sie sich vieler dieser alten Techniken. Sie erzählt: «In meinem zweiten Jahr an der Hochschule habe ich Ernte-Bouquets aus Stroh kennen gelernt. Ich war fasziniert davon und habe im Internet recherchiert, ob es noch Leute gibt, die solche herstellen.» So entdeckte sie das Strohmuseum in Wohlen. «Da musste ich sofort hin», erinnert sie sich lachend.

Sie lernte die Technik des «Schnüerle» und setzte sie in Mode um

Und weil die Designerin sich nicht mit fremden Federn schmücken will, erlernte sie die Kunst des «Schnüerle», eine Technik, bei der die gespaltenen Strohhalme in einem aufwendigen Prozess zu dünnen Schnüren verzwirnt werden. Beigebracht haben ihr das Monique Millard-Helfer, Präsidentin der Schweizerischen Strohstiftung in Bern, sowie Ottilia Leemann, die im Strohmuseum in Wohlen Strohflechtkurse gibt.

Anschliessend häkelte die junge Designerin aus Strohschnüren Kleidungsstücke wie Schuhe, Hosen, Hemden, Hüte und Vesten oder appliziert sie, zu traditionellen Motiven geformt, auf Stoffe. Ebenfalls zur Collection Almanach, die daraus entstand und mittlerweile mehrfach prestigeträchtige Preise abräumte, gehören bedruckte Kleidungsstücke mit traditionell anmutenden Motiven.

Emma Bruschi beim Aufbau der Sonderausstellung im Strohmuseum. Alex Spichale

Hier kommt ihr Freund, der aus Madagaskar stammende, aber in Genf wohnende Künstler Jessy Razafimandimby, ins Spiel. Er hat die Zeichnungen entworfen, die Bruschi auf die Stoffe druckte, aus denen sie anschliessend Kleidungsstücke schneiderte.

Er ist es auch, der zwei Wandgemälde als Szenenbild für die Ausstellung gestaltet. In den schönen Worten von Petra Giezendanner, Kuratorin des Strohmuseums: «Präsentiert werden diese Ausstellungsgegenstände in einer ebenso narrativen wie poetischen Inszenierung.» Zudem stammt von ihm das Gedicht, das überall in der Sonderausstellung zu finden ist und ihr den Namen gab: «Miracle sur ce qui a du coeur».

Sie vereint die Arbeit der Landwirtin mit jener der Designerin

In ihrer Pressemitteilung schreibt Giezendanner: «Für ihre Collection Almanach arbeitete die Designerin unter anderem mit einem Schmied, einem Korbflechter, einem Glasbläser und einer Spinnerin zusammen. An Kuhglocken erinnernde Handtaschen oder mit Glasperlen bestickte Schuhe zeugen von diesem Prozess und überführen das Handwerk in ein Hier und Jetzt.»

Emma Bruschis Strohmode kann tatsächlich getragen werden – ein Bild aus ihrer Masterarbeit. zvg

Doch Bruschi schloss beim Fertigstellen ihrer Kollektion noch lange nicht mit diesen Handwerken ab. Insbesondere das Stroh wird sie weiter begleiten. Beispielsweise stellte sie eigens für die Ausstellung im Strohmuseum in den vergangenen Tagen ein besonderes Tischtuch und ebensolche Vorhänge her. Sie möchte das Leben der Leute von damals zeigen.

Und es ist ihr Traum, die Arbeit der Landwirtin mit jener der Designerin dauerhaft zu kombinieren. Auf dem Bauernhof ihrer Grosseltern hat sie im vergangenen Jahr erstmals Roggen angebaut. Zusammen mit vielen Freiwilligen aus dem Dorf hat sie die Halme geerntet und getrocknet. «Es war ein richtiges Dorffest. Alle kamen und packten mit an. Es war wunderbar», erzählt sie.

Emma Bruschi im vergangenen Herbst bei der Ernte ihres eigenen Roggens. Die Halme trocknet sie und stellt daraus nachhaltige Mode her. zvg

«Ich habe den Leuten dort auch gleich einen kleinen Kurs gegeben, wie man kleine Ernte-Bouquets flechtet. Das kam sehr gut an.» Auch in Wohlen wird Emma Bruschi einen solchen Kurs geben. Und zwar am 18. September im Strohmuseum. Und da die spezielle Kollektion auch das Thema Nachhaltigkeit in der Mode thematisiert, organisiert das Strohmuseum zu diesem Thema am 4. September einen Vortrag.