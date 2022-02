Wohlen Neue Dreifachsporthalle Hofmatten hat Verspätung – die Eröffnung soll jetzt im Herbst stattfinden Eigentlich hätte die neue Dreifachsporthalle Hofmatten in Wohlen schon nach den Sommerferien eröffnet werden sollen. Das klappt nun nicht ganz. Auch die Gelder des Kantons werden wohl weniger als erwartet. Die gute Nachricht: Mit zwei Kränen holten die Bauarbeiter einen Teil des zeitlichen Rückstands auf. Immerhin sollen Schule und Vereine die Halle nun ab dem 17. Oktober benützen können.

So soll die neue Sporthalle Hofmatten in Wohlen bald von aussen aussehen. Visualisierung/zvg

Die Gemeinde Wohlen braucht dringend Turnhallenplatz. Darum hat sie dem Generalplanerteam für die neue Dreifachturnhalle Hofmatten Druck gemacht oder, wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst, «ein ehrgeiziges Ziel gesetzt»: Der reguläre Schul- und Vereinsbetrieb sollte gleich nach den Sommerferien 2022 aufgenommen werden können – rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2022/2023. Der Baustart, der im vergangenen März erfolgte, stellte sich jedoch «zähflüssiger» dar als gedacht, schreibt die Gemeinde nun.

Der Grund: «Alle Arbeiten im Untergrund beanspruchten mehr Zeit als prognostiziert», also die Aushubarbeiten und gleichzeitig die Sondagen für alte Quellwasserleitungen. Ausserdem ist seit einiger Zeit bekannt, dass es ein schwieriger Boden ist, weshalb eine Pfahlfundation gebaut werden musste. Aus demselben Grund musste der Hang durch eine sogenannte Nagelwand abgesichert werden.

Es dauert etwas länger, doch die Gemeinde lobt die Baufirma

Diese speziellen Arbeiten am Boden dauerten länger als erwartet. Und: «Das beauftragte Bauunternehmen konnte aus Kapazitätsgründen nicht nahtlos nach den Erdarbeiten starten.» Doch der Gemeinde ist wichtig, zu loben: «Dank einer ausgezeichneten Baustellenlogistik und dem Einsatz zweier Kräne konnte ein Teil des Rückstandes jedoch wieder eingeholt werden.»

Sie macht jedoch deutlich, dass das oberste Ziel stets lautete, keine Sicherheits- und Qualitätsrisiken einzugehen. Darum müssen Schulen und Vereine nun ein paar wenige Monate länger warten: «Der reguläre Schul- und Vereinsbetrieb der neuen Anlage kann voraussichtlich ab dem

17. Oktober aufgenommen werden. Die offizielle Eröffnung findet nach den Herbstferien statt», schreibt die Gemeinde.

Gegenwärtig werden die wesentlichen Teile des Rohbaus aus Beton fertiggestellt. Es folgen das Dachtragwerk aus Stahl und die äussere Schale des Hallenkörpers aus Sichtbacksteinen. «Die Bauqualität, insbesondere der Beton, sind sorgfältig erstellt und von guter Qualität», lobt die Gemeinde weiter.

Der Baukredit werde eingehalten – obwohl Swisslos weniger bezahlt

Auch der Baukredit von brutto 16,13 Mio. Franken könne eingehalten werden, sagt die Gemeinde voraus. Und zwar «dank Ausgabendisziplin und der straffen Führung der Bauherrschaft». Wegen der Coronasituation waren Stahl und Holz teurer als erwartet. Doch die Gemeinde hält fest: «Die ausserordentliche Materialteuerung infolge der globalen angespannten Lage auf dem Baumarkt konnte durch die Einlösung eines Bündels von sinnvollen Sparoptionen und die im Kostenvoranschlag eingeplanten Reserven aufgefangen werden.» Genaue Zahlen können noch nicht genannt werden.

So soll die neue Hofmatten-Halle innen aussehen. Visualisierung/zvg

Eine schlechte Nachricht gibt es hingegen aus Aarau zu verzeichnen: In der Zwischenzeit haben die kantonalen Behörden aus dem Departement Bildung, Kultur und Sport im Auftrag des Regierungsrates die Spielregeln für die Vergabe der Subventionen angepasst. «Grund dafür ist, dass viele Anträge um die Gelder im Fördertopf buhlen und Sportanlagen von kantonaler Bedeutung bevorzugt werden», heisst es in der Mitteilung. «Dies bedeutet, dass die Gemeinde Wohlen weniger Gelder erhält, als vor der Volksabstimmung zum Baukredit erwartet werden durfte.»

Damals sprach der Gemeinderat noch davon, dass aufgrund des Anbaus der neuen an die bestehende Hofmattenhalle in Wohlen die erste Doppel-Dreifachsporthalle des Kantons erstellt werde. Dies sollte mindestens kantonale, wenn nicht nationale Ausstrahlung haben. Der Gemeinderat rechnete mit Geldern aus dem Swisslos-Sportfonds zwischen 250’000 und 800’000 Franken. Wie viel die Gemeinde nun an Fördermitteln erhält, ist noch nicht sicher: «Die Beratung der kantonalen Sportkommission und die Genehmigung des definitiven Beitrags durch den Regierungsrat sind hängig.»