Nach Wahl in den Nidwaldner Regierungsrat: Integra-Geschäftsführer geht per Ende Juni

Knapp zwei Jahre nach seinem Antritt als Geschäftsführer der Integra in Wohlen verlässt Peter Truttmann den Betrieb in drei Monaten bereits wieder. Der Nidwaldner ist am Wochenende in den Regierungsrat seines Wohnkantons gewählt worden.