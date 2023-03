Wohlen Nach Rücktritt in der SVP-Fraktion: Wieso acht Personen nicht in den Einwohnerrat nachrücken wollten Im Wohler Einwohnerrat kommt es an der nächsten Sitzung zu einer Rochade bei der SVP. Andreas Eberhart wird nach seinem Rücktritt durch Drago Glavas ersetzt. Letzterer war lediglich der neuntmögliche Nachrücker. SVP-Präsident Roland Büchi erklärt die Hintergründe.

Im Wohler Einwohnerrat wird Drago Glavas am 20. März für die SVP nachrücken. Bild: Andrea Weibel (25. 4. 2022)

Fast zwei A4-Seiten umfasste das Wahlprotokoll der letzten Einwohnerratswahlen in Wohlen im November 2021 mit den Kandidierenden der SVP. Als einzige der Ortsparteien trat sie damals mit einer kompletten Liste von vierzig Personen an. Das zahlt sich nun nach etwas mehr als einem Viertel der Amtsperiode 2022/25 aus.

Denn mit dem Rücktritt von Einwohnerrat Andreas Eberhart musste die SVP nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmen. Das Gesetz schreibt vor, dass jeweils das Resultat der vergangenen Wahlen als Reihenfolge gilt. Für Eberhart wird nun bei der nächsten Einwohnerratssitzung am 20. März Drago Glavas in die Pflicht genommen.

Andreas Eberhart tritt nach rund acht Jahren aus dem Einwohnerrat zurück. Bild: zvg

Der Angliker Gerüstbauunternehmer mit Jahrgang 1965 schaffte es aber bei den letzten Wahlen nur auf Platz 21 der SVP-Liste mit 749 Stimmen. Vor Glavas wären zuerst noch acht andere Personen an der Reihe gewesen. Weshalb verzichteten diese auf den ihnen prinzipiell zustehenden Sitz? Darunter wären auch drei Bisherige gewesen wie Annalise Steiner, Monika Alder oder Walter Badertscher. Aber auch Jüngere wie der 31-jährige David Keusch.

Berufliche Gründe oder Wegzug aus Wohlen

Gegenüber der AZ erklärt SVP-Präsident Roland Büchi: «Bei den einzelnen Verzichten spielten verschiedene Gründe eine Rolle. Teilweise waren es private, weil jemand nicht mehr in den Rat wollte. Andere wiederum, wie beispielsweise David Keusch, konnten nicht mehr, weil sie mittlerweile aus Wohlen weggezogen sind.» Teilweise hätten auch berufliche Gründe den Ausschlag gegeben.

Drago Glavas übernimmt den frei werdenden SVP-Sitz. Bild: zvg

Der Rücktritt von Andreas Eberhart, der seit 2014 SVP-Einwohnerrat war und zuletzt auch in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) sass, kam für die SVP nicht unerwartet. «Er hat uns schon vor den damaligen Wahlen erklärt, dass er nicht mehr die ganze Amtsperiode dabei sein wird», sagt Roland Büchi. Vor rund drei Wochen habe er dann vom Rücktritt erfahren.

Seither führte Büchi mit allen möglichen Nachrückenden Gespräche, bis er als Erstes von Drago Glavas eine Zusage erhielt. Für jene vor ihm in der Wahlliste ist der Einwohnerrats-Zug nun bis 2025 definitiv abgefahren. Wer als Nachfolger in einer Amtsperiode auf den angebotenen Sitz verzichtet, fällt für den Rest aus. «Diese Konsequenz war allen bewusst, als sie mir eine Absage erteilten», hält Roland Büchi fest.

Auch der Sitz in der FGPK muss die SVP noch ersetzen

Die ursprünglich vierzigköpfige SVP-Liste ist mit Glavas’ Nachrücken damit bereits auf die Hälfte geschrumpft. «Zum Glück hatten wir ursprünglich eine so grosse Liste», erklärt Büchi. Vorläufig sollte es dabei bleiben, ihm seien aktuell keine weiteren Rücktrittsabsichten bekannt.

Besetzen muss die SVP allerdings noch den nun vakanten Sitz Eberharts in der FGPK, der der Partei zusteht. Eine definitive Kandidatur für die Ersatzwahl am 20. März kann Büchi noch nicht vermelden. Diese Woche wird darüber in der Fraktionssitzung diskutiert und es wird entschieden, wer sich für das zusätzliche, zeitaufwendige Amt in der FGPK erwärmen kann.