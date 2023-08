Wohlen Nach Reklamationen von Autolenkenden: Neue enge Ausfahrt aus Migros-Parkhaus verschwindet wieder Die Migros Wohlen passt die Ausfahrt aus ihrem Parkhaus an und reagiert damit auf die vielen Beschwerden von Autolenkenden. In Zukunft werden die Autos auf die Wehrlistrasse ausfahren statt in den Bahnhofweg. Analysen zeigten, dass der Verkehr trotzdem sicher fliessen kann.

Seit letztem Jahr steht die Überbauung Ahornpark am Bahnhofweg. Und seither muss die Migros-Kundschaft eine neue Parkausfahrt benutzen. Die beiden Parkhäuser sind mit einem Tunnel verbunden und die neue Ausfahrtsrampe und der Ausfahrtsradius auf den Bahnhofweg sehr eng.

Das führte in den ersten Wochen und Monaten teilweise zu Blechschäden an den Autos und heiklen Manövern. Die Migros erhielt zahlreiche Rückmeldungen von einigen Kundinnen und Kunden, dass die Ausfahrt schwierig zu befahren sei.

Die provisorische Ausfahrt, die heute geschlossen ist, soll definitiv die neue Migros-Ausfahrt werden. Bild: Nathalie Wolgensinger

Eine Analyse eines Fachbüros, die im Auftrag von Ahornpark-Eigentümerin Swiss Life erstellt wurde, hält fest: «In der Theorie ist die Ausfahrt ausreichend dimensioniert und befahrbar, in der Praxis ist die neue Ausfahrt jedoch nicht praktikabel für die Allgemeinheit.» Obwohl sie allen Normen entspricht. «Bei ungeübten Autofahrenden kann dies zu Stressreaktionen führen, insbesondere wenn hinter ihnen andere Fahrzeuge warten», heisst es.

Auf kurzer Strecke direkt in die Wehrlistrasse

Die Reklamationen ihrer Kundschaft wurden von der Migros ernst genommen. Als Lösung wurde nun die provisorische Ausfahrt, die während der Bauzeit direkt auf kurzer Strecke auf die Wehrlistrasse führte, wieder zum Thema. Sie soll behalten und definitiv als Migros-Ausfahrt dienen.

Die beiden Parkhaus-Ausfahrten im Vergleich. Video: Marc Ribolla/ Nathalie Wolgensinger

Seit Montag liegt das Baugesuch für die Umnutzung auf. Während zweier Wochen im Mai liess die Gemeinde Wohlen eine Videoanalyse der Verkehrsströme erstellen. Sie sollte die Auswirkungen der neuen alten Ausfahrt aufzeigen. Diese Auswertungen und Erkenntnisse der Experten der Brugger Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH sind nun Bestandteil des Baugesuches.

Untersucht wurden im Vorher-Nachher-Vergleich diverse Fragen wie beispielsweise, ob es unerwünschte Verkehrsverlagerungen oder -belastungen gibt oder Sicherheitsprobleme mit dem Fuss-und Veloverkehr. Speziell verglichen wurden die klassische Freitagabendspitze (17 bis 18 Uhr) und eine Samstagmorgenstunde (11 bis 12 Uhr).

Keine grösseren Behinderungen registriert

Die direkte Ausfahrt, das ergab das Fazit der Auswertungen, könnte aus Sicht der Verkehrssicherheit bewilligt werden. Auch grössere Verkehrsbehinderungen sind im Untersuchungszeitraum nicht registriert worden.

Die neue, enge Ausfahrt aus der Einstellhalle, die nun nur noch für die Bewohnenden des Bahnhofwegs 2/2a gelten soll. Bild: Nathalie Wolgensinger

«Dabei hat sich gezeigt, dass am Freitagabend, wenn viel Verkehr unterwegs ist und es zeitweise zu Wartezeiten an der Einmündung in die Zentralstrasse kommt, sich nie bis zum Knoten mit der Wehrlistrasse eine Kolonne gebildet hat», nennt der Bericht ein Beispiel.

Bis die Migros-Kundschaft definitiv die Ausfahrt in die Wehrlistrasse offiziell nutzen darf, wird es aber noch einige Wochen dauern. Das Baugesuch liegt noch bis 11. September auf. Ausserdem braucht es anschliessend gewisse Verkehrsbeschränkungen, die separat aufgelegt werden. Analog zur provisorischen Phase. Damals galt beispielsweise ein Rechtsabbiegeverbot von der Wehrlistrasse in den Bahnhofweg oder ein Einbahnregime in der Wehrlistrasse.