Wohlen Nach knapp vier Wochen haben sie die Unterschriften zusammen: Gelingt es jetzt, die Wohler Steingasshäuser zu erhalten? Eigentlich hätten sie ein Jahr lang Zeit, um ihre Unterschriften zu sammeln. Das Wohler Initiativkomitee, das die Häuser an der Steingasse erhalten will, hat bereits nach vier Wochen die benötigten 420 Unterschriften zusammengebracht. Ob die Bauherrin, die IBW, jedoch Einsicht zeigt, das ist fraglich.

Marianne Keusch und Ruedi Donat gehören dem Initiativkomitee an. Bild: Nathalie Wolgensinger

Ruedi Donat steht vor dem runden Tisch im Wohler «Sternen» und unterhält sich mit den Handwerkern, die dort ihr Znüni essen. Keine fünf Minuten später stehen fünf Unterschriften mehr auf seinem Initiativbogen. Bald haben er und seine 15 Mitstreiterinnen und Mitstreiter die 420 Unterschriften zusammen, die es für das Zustandekommen einer Initiative braucht.

Donat erzählt: «Bis auf eine Ausnahme haben bisher alle unterschrieben, die ich angesprochen habe.» Reihum stösst das 16-köpfige Initiativkomitee «Rettet die Häuser an der Steingasse 25/27» auf grosses Verständnis für ihr Anliegen und die Unterschriftenbögen haben sich im Nu gefüllt. Bereits am kommenden Donnerstag werden sie diese auf der Gemeindekanzlei deponieren.

Wichtig ist ihnen, dass die Häuser stehen bleiben

Das Initiativkomitee, das von den beiden Einwohnerräten Manfred Breitschmid (SVP) und Harry Lütolf (Die Mitte) ins Leben gerufen wurde, stösst sich an den Bauplänen der IBW, der Besitzerin der Liegenschaften, die zu 100 Prozent im Besitz der Gemeinde Wohlen ist.

Sie will das Doppelhaus nämlich abreissen und darauf einen Parkplatz und eine Lagerhalle realisieren. Ruedi Donat erzählt: «Als ich das las, musste ich aktiv werden.» Ähnlich erging es Marianne Keusch. Ihr liegt daran, dass der Charakter der Steingasse nicht noch mehr verloren geht.

Teilweise können die Zimmer nicht mehr betreten werden, weil sich die Feuchtigkeit durch die Decken frisst. Bild: Mathias Förster (10. 1. 2023)

Wie stellen sie sich die Zukunft der beiden Häuser vor? Ruedi Donat weist auf das Schlössli, das älteste Haus der Gemeinde Wohlen hin. Auch dieses steht an der Steingasse und wäre im Jahr 2000 beinahe abgerissen worden. Die Genossenschaft Dorfkern Wohlen setzte sich damals für den Erhalt der altehrwürdigen Liegenschaft ein.

Seit Ende Februar 2018 steht das Schlössli als Kulturdenkmal und Haus der Begegnung allen Interessierten zur Verfügung. Donat fügt an: «Wie die Häuser genutzt werden, das muss ja nicht jetzt definiert werden, wichtig ist, dass sie nicht abgerissen werden.» Er wäre auch zufrieden, wenn die Häuser unter Volumenschutz gestellt würden, fügt er an.

Marianne Keusch bringt eine weitere Überlegung in die Diskussion ein: «Ich finde es wichtig, dass nicht nur die Villen der reichen Strohindustriellen erhalten bleiben, sondern auch die Häuser der Arbeiterinnen und Arbeiter der Strohindustrie.»

Der Heimatschutz wird einbezogen

Mitglied im Initiativkomitee ist unter anderem Simon Heusser. Er hat das alte Seckelmeisterhaus, das ebenfalls an der Steingasse steht, saniert. Er ist überzeugt, dass auch die beiden Liegenschaften wieder hergerichtet werden könnten. Donat sagt: «Das ist doch ganz im Sinne des Klimaschutzes, es schont Ressourcen und zugleich wird der Charakter der ältesten Strasse in Wohlen bewahrt.»

Harry Lütolf ist nicht nur Mitglied des Initiativkomitees, er hilft auch einem Anwohner bei der Einsprache gegen die Abrisspläne der IBW. Letzte Woche nahm er in dieser Funktion an der Einigungsverhandlung mit den IBW-Vertretern und deren Anwalt sowie mit Gemeindeammann Arsène Perroud teil. Während dieser Verhandlung habe sich gezeigt, dass die IBW wenig Interesse hat am Erhalt der Liegenschaften, so Lütolf.

Das Dach ist undicht und die Böden sind morsch: Die Häuser an der Steingasse befinden sich in einem schlechten Zustand. Bild: Mathias Förster (10. 1. 2023)

Ob sich eine Einigung erzielen lässt, ist offen. Fest steht, dass die Einspracheverhandlung mit dem Aargauer Heimatschutz Mitte März stattfindet und dass man Ende April mit einem Entscheid der Gemeinde rechnet.

Lütolf sagt: «Ich habe Verständnis dafür, dass die IBW nicht Denkmalschutz betreiben will.» Er weist jedoch darauf hin, dass die Gemeinde in der Pflicht steht, wenn die Gebäude nicht abgerissen würden. Lütolf: «Dann müsste die Gemeinde Beiträge an die Sanierung bezahlen oder die IBW geringere Dividenden an die Gemeinde ausrichten.»