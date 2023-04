Wohlen Mitte-Präsident Lütolf tritt vorzeitig zurück: «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist» Nach acht Jahren an der Spitze der Wohler Mitte-Partei gibt Harry Lütolf sein Amt an der Generalversammlung der Partei weiter. Dieser Schritt sei vom Parteivorstand schon länger in Betracht gezogen worden, schreibt Lütolf.

Harry Lütolf gibt das Präsidentenamt der CVP Wohlen weiter. Bild: Britta Gut

Dieser Wechsel komme nicht zu früh und auch nicht zu spät, kommentiert Mitte-Parteipräsident Harry Lütolf im Jahresbericht seinen Rücktritt. Er wolle zurücktreten, solange er noch geschätzt werde, fügt er bei. Für Aussenstehende kommt dieser Entscheid zu einem unerwarteten Zeitpunkt.

Lütolf betont: «Der Rücktritt geschieht keinesfalls ungeordnet, der Parteivorstand hat diesen Wechsel an der Parteispitze schon länger vorbereitet.» Getreu dem Sprichwort, dass man gehen soll, wenn es am schönsten sei, trete er zurück. Wer in die Fussstapfen des Wohler Einwohnerrates und Grossrates steigen wird, gibt der Vorstand erst an der GV am 24. Mai bekannt.

Gestartet mit einem politischen Super-GAU

Seine Amtszeit als Parteipräsident sei spannend, lehrreich und befriedigend gewesen, blickt der scheidende Präsident im seinem Jahresbericht zurück. Begonnen habe seine Präsidentschaft mit einem politischen «Super-GAU». Sie fiel in die Zeit, als der damalige Gemeindeammann Walter Dubler von seinem Amt suspendiert wurde und später vom Amt enthoben wurde. Lütolf schreibt:« Nach dem Freispruch des Gemeindeammanns durch das Bundesgericht war klar, dass es in dieser Geschichte nur Verlierer gab.»

Bei den Kommunalwahlen 2017 musste seine Partei einen Rückschlag verkraften, den sie im Jahr 2021 teilweise wieder habe gutmachen können, schreibt er. Er sei stolz darauf, dass die Partei in Wohlen über einen Wähleranteil von 19,3 Prozent verfüge, was weit über dem kantonalen Schnitt liege. Als Erfolg verbucht er auch die beiden von seiner Partei lancierten Referenden gegen den Umbau des Gemeindehauses und die Auslagerung des Betreibungsamtes, welche die Stimmbevölkerung im September 2021 guthiess.

«Die Mitte ist eine staatstragende Partei»

Mitglieder der Mitte-Partei seien in verschiedensten Ämtern und Kommissionen der Gemeinde Wohlen vertreten, hält er fest und bilanziert: «Die Mitte ist eine staatstragende Partei. Ohne uns lässt sich auch in Wohlen der Gemeindebetrieb kaum aufrechterhalten.» Freude habe ihm die Arbeit innerhalb der Einwohnerratsfraktion bereitet, bei der er das Engagement aller Parteimitglieder erleben konnte.

Die Wohler Mitte sei eine lebendige Partei, die nicht nur stark sei, sondern ernst genommen werde. Lütolf zieht nach acht Jahren Präsidentschaft Bilanz: «Die Mitte Wohlen ist gesellig, bestimmt weit mehr als jede andere Partei.» Man sei gut aufgestellt, verfüge über ein gutes Netzwerk und eine solide Kasse, so Lütolf weiter. Auf den Lorbeeren ausruhen reicht nicht: Mit Blick auf die Einwohnerratswahlen im Jahr 2025 gelte es bereits heute, neue Mitglieder anzuwerben.