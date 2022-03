Wohlen Mitte lanciert Kunstrasen-Debatte für die Niedermatten neu – «Es drängt sich auf, dass eine erneute Prüfung gemacht wird» Vor rund fünf Jahren lehnte das Wohler Stimmvolk den Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Niedermatten knapp ab. Nun greift die Mitte-Partei die Thematik mit einer Motion im Einwohnerrat wieder auf.

Das Hauptspielfeld des FC Wohlen im Stadion Niedermatten ist in einem schlechten Zustand. Bild: Larissa Gassmann (3.1.21)

Wenn die Mannschaften des FC Wohlen ihre Meisterschaftsmatches und Trainingseinheiten abhalten, rollt der Ball nicht immer rund. Speziell auf dem Hauptfeld in der Niedermatten. Die Naturrasenunterlage ist seit Jahren in einem schlechten Zustand.

Der Einbau eines Kunstrasens wurde oft diskutiert. Zuletzt lehnte das Stimmvolk in Wohlen einen entsprechenden Kredit über 1,6 Millionen Franken im März 2017 ab. Das Resultat fiel mit 52 Prozent Nein-Stimmen oder einem Verhältnis von 1369 zu 1492 Stimmen knapp aus.

Seither ist in diesen fünf Jahren bezüglich Kunstrasen in den Niedermatten nichts mehr passiert. Doch nun nimmt sich die Mitte-Fraktion in Person von Einwohnerrat Ruedi Donat dem Thema wieder an. Er reicht eine Motion ein, die den Gemeinderat beauftragt, einen Bericht und Antrag für ein Kunstrasenspielfeld im Sportzentrum Niedermatten zu erstellen. Die Anlage ist bekanntlich im Besitz der Gemeinde.

Kunstrasen wurde 2017 an der Urne knapp abgelehnt

In seinen Ausführungen zur Motion bezieht sich Donat auf die verschiedenen Abklärungen, die 2015 gemacht wurden. Wie beispielsweise eine Bedürfnisanalyse des FC Wohlen oder einem Kosten-/Nutzenvergleich von Natur- und Kunstrasen. «Diese Aussagen von damals dürften grossmehrheitlich noch heute stimmen», erklärt Donat.

In der Folge stimmte der Einwohnerrat damals dem Ersatz des bereits existierenden Kunstrasenfelds als Trainingsplatz ausserhalb des Stadions zu. Und separat auch einem neuen Kunstrasen im Stadion. In der eingangs erwähnten Referendumsabstimmung wurde dieser vom Volk dann verworfen.

«Die Konsequenz ist, dass das Hauptfeld weiterhin nur begrenzt genutzt werden kann. Der Rasen ist nach wie vor nur bei sehr guten Verhältnissen bespielbar. Längere Trainingseinheiten halten der Belastung nicht stand», führt Donat in der Motion weiter aus. Das heisse auch, dass der Platz fehle und beim FC Wohlen eine Warteliste bestehe. Donat sagt:

«Somit können viele junge Menschen nicht Fussball spielen und nachweislich eine der besten Integrationsmöglichkeit kann nicht genutzt werden.»

Geld für Sanierung ist im Wohler Finanzplan eingestellt

Als Auslöser für seinen Vorstoss im Einwohnerrat zieht die Mitte den aktuellen Finanzplan 2023–2032 der Gemeinde hinzu. Dort sind 735’000 Franken für die Sanierung des Rasenfeldes im Stadion Niedermatten eingestellt.

Donat und seine Partei meinen deshalb: «Es drängt sich daher auf, dass eine erneute Prüfung für den Einbau eines Kunstrasenspielfeldes gemacht wird.» Als Argumente für einen Kunstraseneinbau erwähnen sie: