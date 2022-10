Wohlen Mit Friedensengeln werden Tablets für eine Schule in der Ukraine finanziert: Das Wohler Strohmuseum macht es möglich Menschen aus dem Freiamt und der Ukraine flochten gemeinsam Strohengel, die am Wohler Wochenmarkt verkauft wurden. Der Erlös von 1'500 Franken erhält der Verein Help Now Switzerland, der damit Tablets für eine Schule in der Ukraine finanziert.

Patrik Sberze (links) übergibt gemeinsam mit Stefanie Dietrich den symbolischen Friedensengel an Stefan Dietrich. Bild: Nathalie Wolgensinger

Das Freiamt und die Ukraine verbindet viel mehr als die Farben Blau und Gelb in ihren Wappen. Sowohl das Freiamt als auch die Ukraine pflegen eine lange Tradition des Strohflechtens. Das war ein guter Grund für das Wohler Strohmuseum, den Anlass «Strohengel für den Frieden» ins Leben zu rufen.

Mitte September fand die Veranstaltung statt. Gemeinsam bastelte man Strohengel. Aber nicht nur das. Stefanie Dietrich, die Verantwortliche des Strohmuseums, erzählt: «Es waren gegen 150 Personen hier, die Friedensengel bastelten und den Anlass dazu nutzten, um sich näher kennen zu lernen und das Museum zu besichtigen.» Vor der Villa konnte man sich zudem mit ukrainischen Köstlichkeiten verpflegen.

Möglich machte dies das Team des Strohmuseums gemeinsam mit der Fachstelle für Integration in Wohlen. Patrik Sberze von der Fachstelle erzählt:

«Die Geflüchteten aus der Ukraine haben es sehr geschätzt, dass sie einen Beitrag zu diesem Anlass leisten durften.»

Stefan Dietrich wird die Tablets in der Ukraine verteilen

Stefanie Dietrich erzählt: «Am Abend zählten wir drei Körbe voller Strohengel.» Diese wurden später am Wohler Wochenmarkt verkauft. Mit den Einnahmen aus der Festwirtschaft kamen so 1500 Franken zusammen. Dietrich erzählt: «Wir beschlossen, das Geld dem Verein Help Now Switzerland zu spenden.» Der Bremgarter Grossrat Stefan Dietrich gehört zum Team des Vereins, der sich ursprünglich um Geflüchtete auf der Balkanroute kümmerte.

Er erzählt: «Seit dem Ausbruch des Krieges konzentrieren wir uns auf die Hilfe in der Ukraine.» Dietrich war im Oktober in Ushorod zu Besuch und übergab die ersten Tablets an verschiedene Schulen in der im Westen der Ukraine gelegenen Stadt. Diese Tablets werden dringend gebraucht: Ende November schliessen die Schulen, weil sie nicht mehr geheizt werden.

Um am Unterricht teilnehmen zu können, brauchen die Schülerinnen und Schüler ein Tablet. Der Oblast hat gegen 360'000 Geflüchtete aufgenommen. Davon sind viele Kinder und Jugendliche, die auf Tablets angewiesen sind, um am Unterricht teilnehmen zu können. Dietrich wird im Dezember oder Februar in die Ukraine reisen und die elektronischen Hilfsmittel verteilen.