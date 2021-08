Wohlen Mit einem Jahr Verzögerung: Vorfreude auf Premiere des Openair Stoppelfäld steigt Seit Donnerstag läuft der Aufbau zum neuen musikalischen Grossanlass am 20. und 21. August in Wohlen.

Das elfköpfige OK des neuen Wohler Openair Stoppelfäld. zvg

«Die Bands und Foodtrucks sind gebucht, die Getränke bestellt, die Dekoration gebastelt, es kann losgehen», freut sich das OK des neuen Wohler Openair Stoppelfäld in einer Mitteilung. Seit Donnerstag entsteht beim Vitaparcours in Wohlen ein Festivalgelände, welches mit viel Liebe zum Detail vom OK und weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern aufgebaut wird.

Das Openair Stoppelfäld findet am 20. und 21. August zum ersten Mal statt. Ursprünglich war die Premiere vergangenes Jahr geplant und musste pandemiebedingt verschoben werden.

Der Einlass ist nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat (doppelt geimpft, getestet oder genesen) möglich. Wer kein gültiges Zertifikat vorweist, darf nicht aufs Festivalgelände. Das OK schreibt:

«Dies ist notwendig, damit das Festival ohne weitere Massnahmen, ausser den üblichen Hygieneregeln, stattfinden kann und eine Festivalstimmung aufkommt, die sich das OK wünscht. Mit Tanzen, Feiern und viel Freude.»

Tickets sind im Vorverkauf auf www.eventfrog.de erhältlich und sind dort fünf Franken günstiger als an der Abendkasse. Ein Ticket für den Freitag kostet 30 Franken, am Samstag 35 Franken und für beide Tage 45 Franken. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Solidaritätsticket zu kaufen und das Openair mit zusätzlichen fünf Franken zu unterstützen.

Die St.Galler Band Catalyst veröffentlichte im Oktober 2020 ihr Débutalbum «A Normal Day». Das Duo widmet sich energiereichem Alternativrock.

zvg

Das «Stoppelfäld» soll ein kleines, intimes, familiäres und gemütliches Festival für Jung und Alt sein. Neben Livemusik und DJs wird auch Kleinkunst auf dem Programm stehen.

Zum Line-up zählen unter anderem Acts wie Space Ark Traffic, JPson, Catalyst oder Harvey Rushmore & the Octopus. Weitere Informationen zu allen Konzertauftritten, der Anreise und dem zeitlichen Programm von Freitag und Samstag auf www.openairstoppelfaeld.ch. (az)