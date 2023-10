Wohlen Mit dem Velo nach Südfrankreich: So erlebten die Kanti-Absolvierenden die Jubiläumsfahrt Seit 20 Jahren führt die Kantonsschule Wohlen jeweils vor den Herbstferien eine Velowoche durch. Auch dieses Jahr nahmen rund 30 Personen die knapp 800 Kilometer nach Südfrankreich unter die Räder.

An der Kantonsschule Wohlen steht die Spezialwoche vor den Herbstferien seit 20 Jahren auch für die «Velowoche nach Südfrankreich». Die Jubiläumsfahrt bestritten mehr als 30 Schülerinnen, Schüler, Lehr- und Begleitpersonen. Bei prächtigem Wetter reihte die Gruppe eine Königsetappe an die andere. Die jeweils rund 130 Kilometer pro Tag beinhalteten zahlreiche Pässe wie den Col de la Croix Haute oder den Col de Valferrière, also eine echte «Tour de Roi».

Verdientes Posieren im Mittelmeer mit den Velos nach der langen Fahrt nach Südfrankreich. Bild: zvg

Als bei Mons zum ersten Mal das Meer in der Ferne schimmerte, war der einen oder dem anderen die Erleichterung anzusehen. Nach knapp 800 Kilometern und mehr als 7500 Höhenmetern erreichten die Cyclistes in Fréjus den Strand.

Velos bleiben noch ein paar Tage länger in Südfrankreich

Auf dem Zeltplatz von Le Dramont erhielten am Meer alle das begehrte Finisher-Shirt. Der Tourleiter Roger Scharpf zeigte sich einmal mehr beeindruckt vom Fleiss, der wahrgenommenen Verantwortung und dem Respekt, mit dem die Jugendlichen ihr Ziel angestrebt und erreicht haben.

Tags darauf flitzte die zurückgelegte Strecke nochmals im TGV an den müden, aber zufriedenen Gesichtern vorbei. Die Velos hingegen dürfen Frankreich noch etwas länger geniessen: Wegen einer Panne am Transportfahrzeug reisen sie erst im Verlauf dieser Woche nach Hause. Das dürfte ganz im Sinne der Erholung aller sein. (az)