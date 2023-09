Wohlen Mit dem Taxi zur Schule? Einwohnerrat Roland Büchi stellt dem Wohler Gemeinderat fragen Der Wohler SVP-Einwohnerrat Roland Büchi will vom Gemeinderat wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler täglich mit dem Taxi in die Schule gefahren werden.

«Erstklässler aus Anglikon, welche die Einschulungsklasse in Wohlen besuchen, werden offensichtlich mit dem Taxi zur Schule gefahren», schreibt SVP-Einwohnerrat Roland Büchi einleitend in seiner Anfrage betreffend dem Schülertransport von Anglikon nach Wohlen.

Mit dem Taxi zur Schule: SVP-Einwohnerrat Roland Büchi stellt dem Gemeinderat fragen dazu. Bild: Sandra Ardizzone

Er stellt zudem fest, dass im Kanton Aargau die Träger des obligatorischen Volksschulunterrichts die Gemeinden und Gemeindeverbände sind. Sie haben auch die entsprechenden Kosten für den Transport der Schülerinnen und Schüler zu übernehmen. Kinder, die wegen der Lage ihres Wohnorts, aus sozialen Gründen oder wegen einer Behinderung benachteiligt sind, mit dem Taxi zur Schule gefahren. Roland Büchi schreibt weiter: «Anscheinend übernimmt die Gemeinde Wohlen diese Kosten.»

Er fragt deshalb den Gemeinderat an, wie viele Wohler Kinder täglich mit dem Taxi zur Schule gebracht werden und wie hoch die entsprechenden Kosten jährlich sind. Zudem will er wissen, wer diese Transporte durchführt und ob es einen Verteiler für diese Kosten gibt. Ausserdem will der Einwohnerrat der SVP noch wissen, wer entschieden hat, dass die Schule Wohlen für diese Kosten aufkommen muss.