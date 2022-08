Wohlen Mit Anmeldungen überrannt worden: Warum alle am ersten Wohler Kreativmarkt dabei sein wollen Am Wochenende vom 27. und 28. August laden Carola und Bruno Strebel zum ersten Kreativmarkt unter dem Motto «Von Hand von Herzen» in den Schüwo Park ein. Das Ehepaar wurde mit Anmeldungen nur so überrannt: 112 Ausstellende präsentieren während zwei Tagen, was sie im stillen Kämmerlein herstellen.

Bruno und Carola Strebel wurden überrascht von den vielen Anmeldungen für die Erstauflage ihres Kreativmarktes in Wohlen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Carola und Bruno Strebel staunen immer wieder über die Grösse der Halle, wenn sie den Schüwo Park betreten. Dabei ist Bruno Strebel die Halle nicht neu, er spielt seit Jahren Eishockey beim HC Wohlen. Er kommentiert lachend: «Wir haben sie kürzlich ausgemessen und einmal mehr gestaunt, wie gross sie ist.»

Dass das Ehepaar einen Kreativmarkt organisiert, kommt nicht von ungefähr. Shabby Chic hat es ihnen angetan. Carola Strebel stellt zudem Kinderkleider und Kerzenständer her und baut gemeinsam mit ihrem Ehemann Palettenmöbel. Ihre Produkte verkaufen sie online und an Kreativmärkten. Carola Strebel sagt:

«Den Wunsch, einen eigenen Markt zu organisieren, hegten wir schon lange.»

Was zu Beginn des Jahres von den beiden noch als Schnapsidee abgetan wurde, nahm immer deutlichere Formen an. Eine nähere Prüfung ergab: Die Location ist ideal für ihr Vorhaben. Bruno Strebel sagt: «Die Halle ist gross und hat ein Dach, es wird nichts nass oder fliegt davon.» Zudem können sowohl Ausstellende als auch Besuchende die Infrastruktur des Sportparks wie Parkplätze und sanitäre Anlagen benutzen.

Selber Hand anlegen: Workshops für die Besuchenden

Diese Argumente überzeugten auch die Ausstellenden. Kurz nachdem Carola Strebel in den sozialen Medien über ihr Vorhaben informierte, wurde sie überrannt mit Anmeldungen. Carola Strebel sagt: «Wir haben im Vorfeld genau hingeschaut. Alles, was ausgestellt wird, ist von Hand gemacht.»

112 Ausstellende werden am letzten Augustwochenende in der Eishalle ihre Produkte anbieten. Das Angebot ist gross, es reicht von Kinderkleidern über Glückwunschkarten, Handtaschen, Dekoartikel und Möbel bis zu Metallskulpturen. Überrascht war Carola Strebel vom Schmuck-Angebot. «Es ist unglaublich, aus was man alles Schmuck herstellen kann», stellt sie lachend fest.

In der überdachten Halle findet der Markt statt. Bild: Nathalie Wolgensinger

Das Ehepaar aus Seon hat bereits an vielen Kreativmärkten in der Region teilgenommen und weiss, was sich Kundschaft und Ausstellende wünschen. Das Rahmenprogramm beinhaltet nebst kulinarischen und musikalischen Häppchen und dem Kinderschminken auch ein Workshop-Angebot. Wer will, kann also gleich vor Ort loslegen und sich kreativ betätigen.

Das Budget für den zwei Tage dauernden Anlass beträgt rund 14’000 Franken. Eine Zweitauflage schliesst das Ehepaar nicht aus. Erst aber will man abwarten, wie «Von Hand zu Herzen» bei den Freiämterinnen und Freiämtern ankommen wird.

Mehr dazu gibt es unter: www.vonhandvonherzen.ch.