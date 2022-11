Wohlen Mehr als nur Töggelikasten: Grossratspräsidentin Burgener liegt die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen Der Besuch der Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener beim Verein für Jugend und Freizeit in Wohlen bildete den Abschluss ihrer Tour durch den Aargau. Somit hat sie innerhalb eines Jahres alle elf Bezirke des Kantons besucht und jeweils eine Institution ins Rampenlicht gerückt.

Die Kinder- und Jugendarbeit liegt der Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener am Herzen. Bild: Andrea Zahler

Als Elisabeth Burgener (SP) im Januar dieses Jahres zur Grossratspräsidentin gewählt wurde, liess sie sich ein besonderes Projekt einfallen. In jedem Bezirk des Kantons wollte sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament eine Institution besuchen. Am Mittwoch erfolgte der letzte Besuch. Sie reiste gemeinsam mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe zum Verein für Jugend und Freizeit (VJF) in Wohlen.

Burgener hielt sich in der Begrüssung kurz und gab das Wort an Arsène Perroud, Gemeindeammann von Wohlen, weiter. Perroud, der selbst mehrere Jahre beim VJF tätig war, betonte: «Der VJF ist eine sehr wichtige Institution.» Wie wichtig er ist, zeigt sich schnell. Der Verein ist inzwischen in 43 Gemeinden in den Kantonen Aargau, Zürich und Solothurn tätig und zählt 55 Festangestellte. Neben dem Hauptstandbein, der Jugendarbeit, sowie Sportveranstaltungen und einem Bewerbungsbüro sind auch Integrationsangebote wie Übersetzungsdienste oder Kulturfeste bekannte Bestandteile der VJF-Palette.

Jugendarbeit heisst Ausprobieren

Obwohl Elisabeth Burgener zum Besuch der Organisation eingeladen hat, hielt sie sich mehrheitlich im Hintergrund. Der Fokus sollte auf dem VJF und dessen Arbeit liegen. «Kinder- und Jugendarbeit ist mehr als am Töggelikasten zu spielen», erklärte Karin Stoll, Co-Geschäftsführerin des Vereins. Man müsse die Jugendlichen miteinbeziehen und dort abholen, wo sie sind. In der Jugendarbeit ginge es oft ums Ausprobieren.

11 Bilder 11 Bilder Die Grossrätinnen und Grossräte hörten den Erklärungen des VJFs aufmerksam zu. Es waren beinahe alle Fraktionen vertreten. Andrea Zahler

Die Fachstelle Integration im Freiamt, die ebenfalls vom VJF betrieben wird, kümmert sich um alle, die bei der Integration Hilfe benötigen. Dabei gehe es nicht nur um Personen mit Migrationshintergrund, sondern auch um Neuzugezogene. Eine besondere Herausforderung war der Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Da sei vieles auf einmal passiert. Inzwischen findet immer am Donnerstagvormittag der Familientreff Ukraine statt.

«Es braucht mehr Unterstützung vom Kanton»

Dass für Burgener die Jugendarbeit ein wichtiges Thema ist, verwundert nicht. Sie selbst arbeitete eine Zeit lang als soziokulturelle Animatorin und erinnerte sich:

«In den 90er-Jahren erfuhren wir viel Widerstand beim Aufbau der Jugendarbeit.»

Elisabeth Burgener hatte sichtlich Spass beim Besuch in Wohlen. Bild: Andrea Zahler

Dass es auch heute noch Probleme gibt, wurde während der Führung klar. Es fehlt vor allem an qualifiziertem Personal. «Jugendpolitik betrifft nicht nur die Jugendarbeit», erklärte VJF-Co-Geschäftsführer Lukas Vogt. Er fordert vom Kanton klar, dass unter anderem Grundlagen für Gemeinden erstellt werden.

«Es braucht mehr Unterstützung vom Kanton», betonte auch Elisabeth Burgener zum Schluss der Veranstaltung. Sie habe viel gelernt und nehme das Eine oder Andere mit in den Grossen Rat.

Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener zog ein positives Fazit zu ihren Besuchen in den elf Bezirken. Bild: Andrea Zahler

Zu ihren elf Besuchen in den verschiedenen Bezirken sagte sie: «Ich würde das Projekt wieder durchführen.» Das Interesse sei gross gewesen. Besonders die überfraktionelle Art der Besuche war ihr wichtig, da sich die Ratsmitglieder so auch ausserhalb der Sitzungen austauschen konnten. Auch beim Besuch in Wohlen waren fast alle Fraktionen vertreten. Es habe sogar einige Vorstösse gegeben, die sich aus Besuchen entwickelt haben. Für Elisabeth Burgener war das Projekt also ein voller Erfolg.