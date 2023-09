Wohlen Massive Steuererhöhung um 7 auf 120 Prozent: «Wir können gar nicht mehr sparen, nur noch Ausgaben auf Folgejahre verschieben» Der Gemeinderat hat es im Frühling angedroht, jetzt ist es amtlich: Für das kommende Jahr braucht Wohlen eine Steuererhöhung um ganze 7 Prozent. Dennoch resultiert ein Minus von 1,6 Mio. Franken im Budget. «Das wären nochmals knapp 6 Steuerprozent», erklärt der Bereichsleiter Finanzen.

Eigentlich bräuchte Wohlen eine Steuererhöhung um 13 Prozent. Nur so könnte 2024 eine schwarze Null im Budget erreicht werden. Denn jetzt ist trotz massiver Erhöhung ein Minus von 1,6 Mio. Franken budgetiert. «Aber 13 Prozent wären politisch unrealistisch», erläutert Thomas Laube, Bereichsleiter Finanzen und Ressourcen, der Presse am Donnerstagmorgen. Darum soll die Erhöhung für kommendes Jahr «nur» 7 Prozent umfassen. Ist das realistisch?

Bevor diese Frage beantwortet wird, hier erst einmal die Erklärungen von Finanzministerin Denise Strasser für die doch beträchtliche Erhöhung: «Die Positionen, an denen wir schräubeln können, sind relativ gering.» Die meisten Ausgaben sind vorgegeben. «Dazu kommen nun noch rund 3,6 Millionen Franken, die uns zusätzlich aufgebürdet werden.»

Stellen das Wohler Budget 2024 mit massiver Steuererhöhung vor: Thomas Laube (Bereichsleiter Finanzen und Ressourcen), Ammann Arsène Perroud und Gemeinderätin Denise Strasser (von links). Bild: Andrea Weibel

Das sind beispielsweise die Restkosten der Pflegefinanzierung (zusätzliche 800'000 Franken), neu bewilligte Stellen, die in Verwaltung und Schule dringend nötig sind (760'000 Franken), die grossen Investitionen, die zurückgezahlt werden müssen (460'000 Franken) oder die Erhöhung der Gelder für die Sportpark Bünzmatt AG, die ohne diese immer stärker ins Minus geraten würde (450'000 Franken).

Nicht sparen, nur noch Ausgaben verschieben

All diese Erhöhungen seien zwingend, wenn nicht gar vom Kanton an die Gemeinde übertragen. Finanzbereichsleiter Laube fasst es in deutliche Worte: «Wir können gar nicht mehr sparen, nur noch Ausgaben auf Folgejahre verschieben.»

Und in der Medienmitteilung zum Budget 2024 schreibt der Gemeinderat: «Obwohl verschiedene Posten für den baulichen Unterhalt bei öffentlichen Gebäuden zusammengestrichen respektive verschoben worden sind, ist es dem Gemeinderat nicht gelungen, mit der massiven Steuerfusserhöhung von 7 Prozent ein ausgeglichenes Budget zu erstellen.»

Im März hat der Gemeinderat bereits angekündigt, dass er für das kommende Jahr eine Steuererhöhung von 113 auf 118 Prozent beantragen muss. Weshalb es nun 120 Prozent sein sollen, hat er ebenfalls dann schon in Aussicht gestellt: Falls das Volk im Juni das neue Abfallreglement ablehnt, müssen die Steuern um weitere 2 Prozent hinauf. Und das Volk hat es abgelehnt. Obwohl eine verursachergerechte Abrechnung gesetzlich vorgeschrieben wäre.

Schulhäuser sind im Bau, jetzt kommt die Rechnung

Ausserdem kommen allein 2024 Investitionen von 22 Mio. Franken auf die Gemeinde Wohlen zu. Gemeindeammann Arsène Perroud hält fest: «Natürlich sind Steuererhöhungen immer schwierig für die Bevölkerung. Aber bei den letzten Volksabstimmungen zu den grossen Projekten in Wohlen, beispielsweise das Schulzentrum Halde oder die Sporthalle Hofmatten, war stets eine grosse Mehrheit dafür. Da haben wir immer klar aufgezeigt, was das für den künftigen Steuerfuss heissen wird.»

Das teure Projekt anzunehmen und anschliessend die Steuern nicht erhöhen zu wollen, sei, als würde man sich im Laden etwas aussuchen und dann an der Kasse um den Preis verhandeln. Die Bauarbeiten anzuhalten, sei natürlich auch keine Möglichkeit, denn beispielsweise der Schulraum, der gerade entstehe, sei dringend notwendig. «Auch da haben wir Vorgaben, wir können nicht einfach sagen, wir haben jetzt halt keine Turnhalle für die Schule.»

Jetzt muss der Einwohnerrat darüber entscheiden

Zurück zur Frage, wie realistisch es ist, eine Steuererhöhung um 7 Prozent beim Einwohnerrat und auch beim Volk durchzubringen. Perroud sagt klar: «Die Aufgabe des Gemeinderats ist es, aufzuzeigen, wie viel Geld nötig ist, um mittelfristig ein Haushaltsgleichgewicht erhalten zu können. Die Debatte darüber muss der Einwohnerrat führen. Und das Volk muss es dann annehmen.» Falls das nicht passiert, kann das Problem mit dem Steuerfuss im schlimmsten Fall beim Regierungsrat landen, der dann entscheiden würde.

Und wie sieht es mit der Attraktivität der Gemeinde aus, wenn sie auf einmal einen Steuerfuss von 120 Prozent vorzuweisen hat? Denn in seiner Medienmitteilung beschreibt der Gemeinderat sein Dorf als «attraktiven Wohn- und Arbeitsort». Der Ammann hält fest: «Das Thema Steuerbelastung ist ein Aspekt, der eine attraktive Gemeinde ausmachen kann. Je nach Lebenssituation wird der aber höher oder weniger hoch gewichtet.»

Beispielsweise punkte Wohlen mit Einkaufsmöglichkeiten, den Schulen, von denen jede Stufe im Ort vertreten ist, mit der guten Anbindung an den Verkehr und mit sehr vielen Freizeitmöglichkeiten. «Für Familien mit Kindern ist das vermutlich wichtiger als der Steuerfuss. Zumindest zeigt das jährliche Wachstum der Bevölkerung um 1,5 Prozent, dass Wohlen offensichtlich attraktiv ist.»