Wohlen Manege wird ein fantastisches Atelier: Comedia Zap gestaltet das Circus-Monti-Programm 2023 Zum 38. Mal geht der Wohler Circus Monti ab August auf Tournee durch die Deutschschweiz. Für das Konzept und die Regie der neuen Monti-Inszenierung zeichnen, wie in früheren Jahren, Cécile Steck und Didi Sommer von Comedia Zap verantwortlich.

Comedia Zap besteht aus Cécile Steck und Didi Sommer. Bild: zvg

In knapp drei Monaten nimmt das Artistenensemble des traditionsreichen Wohler Circus Monti die Probenarbeiten auf. Ab Frühsommer wird trainiert, damit am 4. August die 38. Tournee mit der Premiere auf dem Merkur-Areal beginnen kann.

Am Donnerstag machte der Circus in einer Mitteilung die ersten Eckpunkte öffentlich. «Das 38. Monti-Programm widmet sich dem Geheimnis der Inspiration. Dabei dient der kreative Prozess der grossen Künstler als Grundlage. Die Manege wird sich in ein fantastisches Atelier verwandeln. Bezaubernde Bilderwelten werden zum Leben erwachen», heisst es darin.

Schon die vierte Inszenierung, die sie verantworten

Für das Konzept und die Regie zeichnen heuer Cécile Steck und Didi Sommer von Comedia Zap verantwortlich. Die beiden Solothurner aus Starrkirch-Wil sind für den Circus Monti keine Unbekannten. Das Programm 2023 ist nach «Piazza Monti» (2006), «Grand Hotel Monti» (2009) und «popUp» (2013) schon die vierte Inszenierung.

«Wir freuen uns sehr, nach zehn Jahren ein weiteres Monti-Programm gestalten zu dürfen. Voller Tatendrang befinden wir uns bereits inmitten der Vorbereitungen und nähern uns gemeinsam mit unserem motivierten Kreativteam der neuen Kreation», werden Steck und Sommer in der Monti-Mitteilung zitiert.

Während der rund zweimonatigen Probenzeit ab Mitte Juni werden das Artistenensemble und das Kreativteam die artistischen Highlights in der Luft wie am Boden «zu einem harmonischen Ganzen» verbinden, verspricht Monti weiter. Die Tournee dauert bis Ende November und führt den Zirkus nebst Wohlen auch nach Windisch, Basel, Aarau, Wettingen, Winterthur, Luzern, Solothurn, Bern und Zürich.