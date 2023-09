Wohlen Make-up-Artistin, Kauffrau oder Informatiker: So unterschiedlich sind die Berufswünsche der Jugendlichen Während zweier Tage können Schülerinnen und Schüler aus Wohlen und Umgebung in verschiedene Berufe hineinschnuppern. Organisiert wird dies von Berufe Wohlen +. Damit soll ihnen die Entscheidung, was sie nach der Volksschule machen möchten, leichter fallen. Die AZ besuchte zwei Veranstaltungen.

Eine Lehre als Kauffrau oder Kaufmann, Ausbildung zur Köchin oder zum Koch, Austauschjahr oder doch lieber weiterführende Schule? Die Möglichkeiten nach der Volksschule scheinen schier endlos. Dennoch müssen sich die Jugendlichen früher oder später für einen Weg entscheiden. Die Wahl fällt oft nicht allen leicht.

Um den Schülerinnen und Schülern aus Wohlen, Villmergen und Niederwil den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern, veranstaltet Berufe Wohlen + jährlich zwei Berufsinfotage. Die Achtklässlerinnen und Achtklässler können in Betrieben der Region verschiedene Berufe näher kennenlernen.

Diese Mädchengruppe sah sich den Beruf der Bekleidungsgestalterin oder des Bekleidungsgestalters an. Bild: Vianne Häfeli

Praktische Arbeiten im Bekleidungsatelier

Eine achtköpfige Mädchengruppe schnupperte am Dienstagmorgen in den Beruf der Bekleidungsgestalterin oder des Bekleidungsgestalters hinein. Zuerst durften die Interessentinnen das Atelier begutachten. Den Schülerinnen wurde ausserdem das Ankleidezimmer gezeigt. «Hier können die Kundinnen und Kunden die Kleidungsstücke anprobieren und weiteres mit uns besprechen», erklärt Dipika Moesch, Lernende im dritten Lehrjahr.

Im Anschluss wurde die Gruppe aufgeteilt. Vier Mädchen verteilten sich bei den Nähmaschinen. Das Projekt war, einen Schlüsselanhänger aus Filz zu nähen. Die Aufgabe sah zwar simpel aus, deren Umsetzung erwies sich aber als nicht ganz so leicht. Exaktes Arbeiten war bei den Schülerinnen gefragt. Am Schluss konnten sich alle über ein zufriedenstellendes Ergebnis freuen.

Die zweite Gruppe begann mit dem Skizzieren von Mode. «Dies dient dazu, um dem Kunden eine Vorstellung zu bieten, wie ein Kleidungsstück später einmal aussehen wird», erklärt Moesch. Ein Modekatalog diente den Jugendlichen als Inspiration, wenn es ihnen an Ideen fehlte.

Dipika Moesch erklärt zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie die Modeskizzen von den Lernenden aussehen. Bild: Vianne Häfeli

«Ich möchte in Deutschland studieren»

Voller Tatendrang machen sich die Mädchen an die Arbeit. So etwa Jolina aus Büttikon. Nach der Schule möchte sie einen Beruf in Richtung Mode, Kosmetik oder Beauty erlernen. «Ich gehe als Drogistin, Kosmetikerin und noch intensiver als Bekleidungsgestalterin schnuppern», sagt sie. Auch für die Zeit nach der Lehre hat die Schülerin schon genaue Vorstellungen: «Ich will nach Hamburg oder Berlin reisen, um dort ein Studium als Make-up-Artistin zu machen. Hier in der Schweiz gibt es das nicht.»

Etwas anders geht es Leyva aus Wohlen. Die Bezschülerin ist sich noch unsicher, was sie nach Abschluss der 9. Klasse machen möchte. Ob es eine Lehre oder doch die Kantonsschule werden wird, lässt sie noch offen. «Später einmal möchte ich als Anwältin arbeiten», weiss sie aber bereits jetzt.

Leona aus Wohlen möchte nach der Schule die KV-Lehre machen. «Ich möchte produktiv arbeiten und mich auf etwas konzentrieren können», sagt die Achtklässlerin. In den Herbstferien kann sie während eines Ferienjobs in den Beruf hineinschnuppern. Am liebsten möchte sie die Ausbildung zur Kauffrau in der Bankenbranche absolvieren.

Versicherungen wecken das Interesse der Jugendlichen

Die Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann, der wohl beliebteste Lehrberuf in der Schweiz, wurde den Schülerinnen und Schülern in anderen Betrieben nähergebracht. So etwa bei der Mobiliar in Wohlen.

Die Berufsbildnerin Nadia Hoppler und der Lernende Luca Siegenthaler stellten die Ausbildung via Präsentation vor. Der Schülerschaft praktisches Arbeiten zu zeigen, erweist sich im Bürojob als eher schwierig. Doch auch so erhielten die Schülerinnen und Schüler einen umfassenden Einblick in den Beruf.

Hoppler erklärte den Zuhörenden einiges über die Grundbildung, und Luca Siegenthaler erzählte von einem üblichen Arbeitstag bei der Mobiliar: «Zu Beginn erledige ich meine Lernendenaufgaben und dann hole ich die Post und sortiere diese. In der Schadenabteilung, in der ich momentan arbeite, löse ich vor allem Zahlungen aus und bearbeite Schadenfälle.» Ein Schüler fragte ihn nach seinen Tipps für die Lehre. «Es hilft, wenn man aufgestellt ist und gerne mit Kunden arbeitet», antwortet der Lernende.

Nadia Hoppler und Luca Siegenthaler präsentieren den Schülerinnen und Schülern das KV bei der Mobiliar. Bild: Vianne Häfeli

Gespannt lauschen die Jugendlichen den Worten der beiden Vortragenden und machen sich Notizen. Unter ihnen ist auch Adl aus Wohlen. Der Achtklässler interessiert sich für verschiedene Berufe: «Ich möchte entweder das KV mit Berufsmatur, die Kanti oder die Lehre zum Elektroplaner machen», sagt er. Die Branche Versicherungen fände er spannend.

Auch Silas interessiert sich für den Informatikbereich. «Ich will irgendwas mit Computern machen», sagt der Wohler Schüler, «möglicherweise Informatiker oder Elektroplaner, aber genau weiss ich es noch nicht.»

Abschliessend erhielt die Schülerschaft bei einem Rundgang einen Einblick in die Büroräume der Mobiliar und konnte hier und da ausgebildeten Kauffrauen und Kaufmänner bei ihrer Tätigkeit zusehen.