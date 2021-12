Wohlen «Lieber spät als nie, das Warten hat sich gelohnt» – Dorfverein Anglikon freut sich auf Tempo 30 im ganzen Ortsteil Im Wohler Ortsteil Anglikon wird kommendes Jahr flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden. Ein Anliegen, wofür sich der Dorfverein Anglikon seit Jahren eingesetzt hatte. Entsprechend erfreut sind die Vertreter des Vereins.

Die bestehenden Signaltafeln (hier an der Hägglingerstrasse) können um das Signal Tempo 30 ergänzt werden. Marc Ribolla

Kurz vor den Weihnachtstagen machte der Wohler Gemeinderat den Anglikerinnen und Anglikern ein langersehntes Geschenk. Auf praktisch allen Quartierstrassen im ganzen Gebiet soll eine flächendeckende Tempo-30-Zone umgesetzt werden. Die entsprechende Verfügung liegt zurzeit bis 17. Januar auf.

Damit möchte die Gemeinde die Sicherheit auf den Angliker Strassen besonders für Zufussgehende und Velofahrende in allen Altersklassen erhöhen und unter anderem auch die Wohnqualität mit weniger Lärm und Luftimmissionen verbessern. Für die Einführung der Tempo-30-Zone machte sich in den vergangenen Jahren auch der Dorfverein Anglikon (DA) stark.

«Äusserst froh, dass Tempo 30 in Anglikon angekommen ist»

Entsprechend glücklich ist dessen Präsident Daniel Seiler. Auf Anfrage erklärt er: «Ich glaube sagen zu dürfen, dass wir äusserst froh sind, dass das Tempo 30 flächendeckend in Anglikon angekommen ist. Die Bevölkerung befürwortet die 30er-Zone. Zumal die vielen unübersichtlichen Stellen es ja gar nicht möglich machen, dass man mit schnellerer Geschwindigkeit fahren kann.»

Er glaube auch nicht, dass die Umsetzung der Temporeduktion mit den etlichen Signalisationen und Tafeln übertrieben sei. Seiler meint:

«Denn es sind ja genau die gleichen Standards und Richtlinien einzuhalten wie in allen anderen Quartieren auch.»

Einen Dank aussprechen möchte er speziell der Wohler Bauverwaltung, die die Meinung des Dorfvereins miteinbezogen habe, und allen, die sich für die Sache eingesetzt haben. Störend findet Seiler hingegen, dass sich die Umsetzung des schon sehr alten Anliegens wegen Einsprachen, Personalmangels auf der Bauverwaltung sowie des Gutachtens des Kantons so lange hinausgezögert hat. Ein Gesuch um Priorisierung der Tempo-30-Zone wurde im August 2015 abgelehnt.

Seit Jahren bohrten die Angliker bei der Verwaltung nach

Zufrieden zeigt sich auch Einwohnerrat Mika Heinsalo, einer der Vertreter des Dorfvereins Anglikon im Wohler Parlament. Er sagt: «Der Gemeinderat und die Verwaltung wurden vom Dorfverein seit Jahren über den Status dieses Projekts angefragt und nun endlich ist es so weit. Lieber spät als nie, das Warten hat sich gelohnt.»

Die Topografie der Angliker Strassen (hier der Knoten Hägglingerstrasse/Knobelstrasse) ist eher steil und teilweise unübersichtlich. Marc Ribolla

Es sei zwar ein langes Warten gewesen, doch sie möchten dem Gemeinderat und der Verwaltung für eine zügige Umsetzung danken. Das Thema Tempo 30 bewegt jedoch generell die Gemüter landauf, landab. Stellen sich die Anglikerinnen und Angliker deshalb noch auf Widerstand ein?

Heinsalo glaubt es nicht. Er erklärt dazu: «Wir rechnen nicht mit vielen Einsprachen, wenn überhaupt es welche geben sollte. Anglikon ist ein Dorfteil mit vielen Kindern und diese müssen auf ihrem Schulweg mit geeigneten Massnahmen geschützt werden. Dies wird von den Einwohnern sicherlich verstanden. Wir glauben daher, dass die 30er-Zone nicht blockiert wird.»

Falls die Zone Mitte Januar rechtskräftig bewilligt wird, dürften nicht gleich anderntags die Massnahmen eingeführt werden. Denn so beschreibt es Heinsalo: «Wir wissen auch, dass bei kaltem Boden keine 30er-Zone Markierung aufgemalt werden kann und dies erst ab März der Fall sein wird. Also ein wenig warten müssen wir doch noch.» Das dürfte nach so vielen Jahren hingegen zu verschmerzen sein.