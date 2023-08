Wohlen «Beitrag zur Förderung des kreativen Filmschaffens» – Kulturpreis 2023 geht an den Filmklub Die Gemeinde Wohlen verleiht den Kulturpreis dieses Jahr an den Filmklub. Dieser leistet seit 1966 einen Beitrag zur Förderung des kreativen Filmschaffens.

Seit über 20 Jahren wird der Kulturpreis der Gemeinde Wohlen mittlerweile bereits verliehen. Alternierend werden Personen oder auch Institutionen geehrt, welche sich für die Gemeinde Wohlen und dessen Kulturgeschehen engagieren. Zuletzt erhielt im vergangenen Jahr der Circolo Acli die Auszeichnung.

Nun ist bekannt, wer 2023 zum Handkuss kommt. Der Gemeinderat hat sich entschieden, den diesjährigen Kulturpreis dem Filmklub Wohlen zu verleihen.

«Der Verein besteht seit dem Jahr 1966 und leistet mit seinem umfangreichen Programm einen Beitrag zur Förderung des kreativen Filmschaffens aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Genres. Der Fokus liegt bei Filmen noch unbekannter Filmautoren sowie aus Ländern, welche eine schwache Stellung im Filmmarkt innehaben», heisst es in einer kurzen Würdigung und Begründung.

Der Filmklub Wohlen existiert seit 1966. Hier bei einer Vorstellung im Sternensaal im Oktober 2020. Bild: rib (2020)

Die Preisverleihung findet am Freitag, 29. September, um 20.15 Uhr, im Winterquartier des Circus Monti an der Wilstrasse 71 statt. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos. «Da nur eine beschränkte Anzahl Sitzplätze zur Verfügung steht, bitten wir um eine Anmeldung», wird in der Mitteilung weiter ausgeführt. Interessierte können sich unter kultursekretariat@wohlen.ch anmelden. (az)