Wohlen Keiner kennt die ARA im Blettler so gut wie er: Präsident Peter Moos verlässt den Verband nach 34 Jahren Ganze 34 Jahre lang war Peter Moos Vorstandsmitglied des Abwasserverbandes Wohlen-Waltenschwil-Villmergen. Davon amtete er während fünf Jahren als Vizepräsident und die vergangenen 12 Jahre Präsident. Die Anlage fasziniert den Villmerger nach all den Jahren immer noch.

Peter Moos begeistert die Arbeit, die in der Abwasserreinigungsanlage geschieht. Weit weg vom Interesse der Öffentlichkeit. Nathalie Wolgensinger

Peter Moos ist bestens vorbereitet für das Gespräch mit der AZ. Er schiebt ein A4-Blatt über den Tisch und kommentiert: «Ich habe die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst.» Feinsäuberlich hat er darin die Meilensteine der Abwasserreinigungsanlage (ARA), die am Ortsrand von Anglikon steht, notiert.

Der Villmerger ist seit 1985 eng mit der Anlage und den Menschen, die sie betreuen, verbunden. Zur Erinnerung: 1985 wurde Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU gewählt und in London fand das legendäre Live-Aid-Benefizkonzert statt. Er erzählt: «Ich wurde in diesem Jahr in den Gemeinderat gewählt und in dieser Funktion in den ARA-Vorstand delegiert.»

Der Anlage und den Angestellten hielt er in den Jahrzehnten darauf stets die Treue. Er schwärmt:

«Mich fasziniert diese Technik auch nach all den Jahren noch. Da fliesst oben dreckiges Wasser rein und unten kommt es gereinigt raus.»

Die Anlage säubert das Abwasser von acht Verbandsgemeinden, pro Sekunde rauschen 450 Liter Schmutzwasser in Richtung Anglikon.

Das Grossprojekt, das 40 Mio. Franken kostete

Die ARA im Bletter ging 1974 in Betrieb und wurde seither kontinuierlich ausgebaut. Anfänglich liessen die Gemeinden Wohlen, Waltenschwil und Villmergen ihr Abwasser in der Wohler Anlage reinigen. Moos erzählt: «Wir haben 1999 den Anschlussvertrag mit der Dottikon ES AG erstellt und ein Jahr später mit den Gemeinden Sarmenstorf und Bettwil.» Die Sarmenstorfer Anlage wurde 2003 ausser Betrieb genommen.

Pro Sekunde fliessen 450 Liter Schmutzwasser in Richtung ARA im Blettler. Nathalie Wolgensinger

Der Ausbau der Kläranlage mit dem Bau des Kanals nach Wildegg in den Jahren 1998 bis 2004 war ein Kraftakt für alle Beteiligten. Die Baukosten von 40 Mio. Franken verdeutlichen die Dimension des Projektes. Fortan leitet die ARA im Blettler das gereinigte Wasser nach Wildegg, wo es in die Aare fliesst. Mit dem Ausbau der Anlage konnte die Bünz, die vor der Anlage vorbeizieht, nicht mehr als Transportweg in Richtung Aare benutzt werden. Ihr Wasserstand ist dazu zu niedrig.

Doch manchmal führt die Bünz sehr viel Wasser. Das letzte Mal geschah dies beim Hochwasser im Juni 2021. Moos erzählt:

«Da hatten wir sehr viel Glück, dass die Anlage nicht unterspült wurde.»

Damit man bei einem künftigen Hochwasser gerüstet ist, werden nun bauliche Massnahmen geprüft.

Ein Burn-out zwang ihn, kürzer zu treten

Peter Moos war während Jahrzehnten als Strassenmeister des Kantons für 150 Kilometer Kantonsstrassen verantwortlich. Sein Zuständigkeitsgebiet reichte von Othmarsingen bis Wohlen und vom Hallwilersee bis auf den Mutschellen. Mit seinem Team sorgte er dafür, dass der Verkehr möglichst reibungslos rollte.

Peter Moos tritt nach 34 Jahren zurück. Nathalie Wolgensinger

2006 war es, als den passionierten Pfeifenraucher ein Burn-out zum Kürzertreten zwang. Er erzählt: «Ich habe mich zwar rasch wieder erholt, mein Arzt warnte mich aber davor, so weiterzumachen.» Er befolgte den ärztlichen Rat und trat von seinem Gemeinderatsamt zurück. Damit verbunden war auch sein Austritt aus dem Vorstand der ARA im Blettler.

Doch bereits drei Jahre später folgte er dem Lockruf seines ehemaligen Gemeinderatskollegen Paul Meyer. Der damalige Villmerger Gemeindeammann fragte ihn an, ob er nicht das Präsidentenamt übernehmen würde. Er kommentiert lachend: «Offenbar fand man niemand anderen, der übernehmen wollte.»

Die Satzungen, ein zähes Stück Arbeit

Moos übernahm gerne. Denn die Anlage und die treuen Mitarbeiter um Betriebsleiter Stefan Irniger waren ihm ans Herz gewachsen. Die Herausforderungen aber wurden nicht weniger. Vor sieben Jahren wurde ein modernes Prozessleitsystem installiert und in den vergangenen zwei Jahren konnten die vier Abwasserstrassen saniert werden.

Dass es ihm und seinen Vorstandskollegen kurz vor Ende seiner Amtszeit doch noch gelang, die Satzungen zu revidieren, freut ihn ganz besonders. Er kommentiert den Umstand trocken: «Das zog sich recht in die Länge.»

Mitten im Naherholungsgebiet gelegen: Die ARA im Blettler. Nathalie Wolgensinger

Einen ersten Anlauf dazu unternahm der Vorstand im Jahr 2000. Als die Arbeitsgruppe acht Jahre später die Vorschläge unterbreitete, wurden diese von einzelnen Gemeinden abgelehnt. Vor zehn Jahren dann wurde die Arbeit nochmals an die Hand genommen. Am 1. Januar dieses Jahres traten die neuen Satzungen in Kraft.

Seinen Rücktritt hat sich Moos gut überlegt. Der 70-Jährige kommentiert: «Ich möchte den Weg frei machen für Jüngere.» An Aufgaben wird es dem begeisterten Tennisspieler auch künftig nicht mangeln. Schliesslich sind da die vier Enkelinnen, die sich freuen, wenn sie etwas mehr Zeit mit dem Grossvater verbringen können.