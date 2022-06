Wohlen Kein Hauswurz mehr aus eigener Produktion: Die Gärtnerei Emil Huber AG schliesst zwei Betriebszweige Die Gärtnerei Emil Huber AG stellt per Ende Juni die Gärtnerei und Pflanzenproduktion ein. Damit reagiert das Familienunternehmen, das auf eine 86-jährige Geschichte zurückblickt, auf die veränderten Einkaufsgewohnheiten der Kundschaft. Die beiden Fachbereiche, das Blumengeschäft und den Sportplatzbau führt Christian Huber mit seinem Team weiter.

Maria Carminda Saraiva Maghalaaes gemeinsam mit Inhaber Christian Huber. Sie war während 30 Jahren für die Hauswurzzucht der Gärtnerei verantwortlich. Nathalie Wolgensinger

Als Anna und Emil Huber vor 86 Jahren ihre Gärtnerei in Wohlen gründeten, da war die Welt noch eine andere. Das Ehepaar baute gemeinsam mit seinen sechs Kindern das Bauernhaus am Wohler Mythenweg zur Gärtnerei mit Pflanzenproduktion um.

Das Blumengeschäft und die Büros sind nach wie vor an der Quartierstrasse daheim und das Geschäft fest in Familienhand. Vor einem Jahr fasste das Schicksal die Familie hart an. Marcus Huber verstarb unerwartet während einer Biketour in den Bergen. Seine Frau Brigitte ist nach wie vor im Unternehmen tätig, gemeinsam mit Christian und Christa Huber sowie dem Seniorchef Hans Huber.

Christian Huber führt die Firma nun im Sinne seines Bruders und gemeinsam mit rund 40 Mitarbeitenden und Lernenden weiter. Er sagt: «Wir haben uns entschlossen, die Gärtnerei und die Pflanzenproduktion per Ende des Monats einzustellen.» Mit diesem Schritt passt sich das Familienunternehmen der Nachfrage an. Huber präzisiert:

«Die Produktion in diesem Rahmen ist nicht mehr zeitgemäss und wirtschaftlich.»

Aus dem früheren Bauernhaus am Mythenweg wurde im Laufe der Jahre eine Gärtnerei mit Gewächshäusern. Nathalie Wolgensinger

Der Entscheid fiel dem Unternehmer nicht leicht. Als Dorfgärtner habe er mit seiner kleinen Produktion keine Chance am Markt, erzählt er. Hubers setzen auf Qualität und das wiederum erfordert viel Handarbeit. Wie beispielsweise die Aufzucht des Hauswurz (Echeveria). Die Pflanzen sind eine Spezialität der Gärtnerei. Von den Blättern der Sukkulenten werden in Handarbeit Stecklinge gemacht, aus denen dann die rosenförmigen Zimmerpflanzen heranwachsen.

Der Chef ist froh, dass er keine Kündigungen aussprechen musste

Die vergangenen 30 Jahre kultivierte Maria Carminda Saraiva Maghalaaes mit viel Herzblut die Sukkulenten. Unterstützung erhielt sie bei der Arbeit von einem gelernten Gärtner. Mit der Einstellung der Produktion endet nun auch ihr Arbeitsleben in der Schweiz. Die Portugiesin geht gegen Ende des Jahres in die verdiente Pension. Diese wird sie in ihrer Heimat geniessen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der ebenfalls bei der Gärtnerei Emil Huber AG arbeitet.

Was mit den Gewächshäusern geschieht, ist noch nicht entschieden, ein Teil davon wird weiterhin für die Überwinterung von nicht winterharten Pflanzen verwendet. Das ist eine der Dienstleistungen, welche die Gärtnerei anbietet. Froh ist Christian Huber, dass wegen dieses Entscheides keine Stellen gestrichen werden mussten.

Der Blumenladen bleibt: Die angrenzende Produktion wird aber geschlossen. Nathalie Wolgensinger

Die Ausstellungsfläche hinter dem Blumenladen behält die Gärtnerei bei. Auf der frei werdenden Fläche vor dem Laden soll eine kleine Gartenausstellung eingerichtet werden, wo sich die Kundschaft für die eigene Gartengestaltung Inspiration holen kann. Weitergeführt werden auch der Garten- und Sportplatzbau.

Das Blumengeschäft bleibt ebenfalls am selben Standort bestehen, dort kann man nebst Blumensträussen auch Zimmerpflanzen und Saisonflor kaufen. An Ideen mangelt es Huber und seinem Team nicht. Um den stets ändernden Ansprüchen der Kundschaft nachzukommen, überlegen sie zudem, einen Selbstbedienungsbereich einzurichten, damit man künftig auch ausserhalb der Öffnungszeiten Blumensträusse am Mythenweg kaufen kann.

Diese Massnahmen, so ist der Gärtner überzeugt, sicheren langfristig die Arbeitsplätze und damit das Weiterbestehen des Familienunternehmens.