Wohlen Kantonale Werbeaktion vor Vollendung: Die letzte Tafel im Freiamt steht und wirbt fürs Strohmuseum Anfang 2018 begann der Kanton Aargau mit der Montage von insgesamt 67 touristischen Hinweisschildern entlang der Kantonsstrassen. Im Freiamt ist das Werk nun vollbracht. Geworben wird fürs Wohler Strohmuseum, das Kloster Muri und die Altstadt von Bremgarten.

Diese touristische Hinweistafel zum Wohler «Strohmuseum im Park» eingangs Wohlen von Bremgarten her kommend war die letzte noch fehlende im Freiamt. Marc Ribolla

Anfang dieser Woche packten die Mitarbeiter des kantonalen Werkhofs in Wohlen die letzte verbliebene Tafel im Lager an – und montierten sie an der Bremgarterstrasse kurz vor der Ortseinfahrt von Wohlen. Die Tafel zeigt das «Strohmuseum im Park» und gehört zur Serie der touristischen Hinweisschilder im Kanton Aargau.

Mit den Schildern soll Werbung für die Regionen sowie das kulturelle und touristische Angebot des Kantons gemacht werden sowie Sehenswürdigkeiten besser signalisiert. Die Aktion mit insgesamt 67 Tafeln kantonsweit wurde Anfang 2018 in Angriff genommen. Ziel war eine möglichst ausgewogene Verteilung und Berücksichtigung der Aargauer Regionen.

Im Freiamt sind nun sämtliche Schilder aufgestellt. Diejenigen mit dem Wohler Strohmuseum-Sujet befinden sich auf Höhe der Badi Villmergen von Dintikon kommend, bei Anglikon aus Richtung Dottikon kommend und nach dem Kreisel von Muri kommend beim kantonalen Werkhof sowie an der eingangs erwähnten Stelle.

Nebst dem Strohmuseum kamen auch die Altstadt Bremgartens und das Kloster Muri in der Region Freiamt zum Zug. Die Sujets wurden in enger Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden festgelegt. Die Tafeln haben das gleiche Erscheinungsbild wie die 2014 erneuerte Signalisation entlang der Autobahnen.

Standortsuche erwies sich teilweise als schwierig

Das Aufstellen der Tafeln gestaltete sich teilweise schwierig bei der Suche nach dem richtigen Standort. Kai Schnetzler, Leiter Sektion Verkehrssicherheit beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, sagt: «Wir versuchten, die Schilder möglichst auf Staatsparzellen zu platzieren. Denn sobald private Grundeigentümer betroffen sind, bedarf es zusätzlicher Abstimmungen. Das Aufstellen der Tafeln ist für sie ja freiwillig.»

Die Standortsuche sorgte dennoch an gewissen Stellen für Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts. Doch Schnetzler ist zuversichtlich, dass es bald auf dem ganzen Kantonsgebiet abgeschlossen werden kann. Er sagt:

«Nur noch an zwei Stellen fehlen die Tafeln. Eine ist in Menziken mit dem Sujet Wynental/Homberg und die zweite in der Gegend um Vordemwald mit dem Sujet Region Zofingen/Sennhöfe vorgesehen.»

Die Schilder sind übrigens je nach Begebenheit ihres Standorts unterschiedlich gross. Der finanzielle Aufwand für diese touristische Beschilderung entlang der Kantonsstrassen beläuft sich auf 910'000 Franken. Für die Steuerzahler, die Gemeinden und auch die Regionalplanungsverbände entstehen keine Kosten, diese werden komplett durch Gelder aus dem Swisslos-Fonds gedeckt.