Wohlen Junge Fussgängerin angefahren – mutmassliche Verursacherin fährt davon In Wohlen wurde am Dienstag eine Fussgängerin von einem Personenwagen angefahren. Sie erlitt dabei Fussverletzungen.

Am Dienstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass eine 16-jährige Fussgängern um ca. 07:45 Uhr in Wohlen beim Abbiegen von der unteren Farnbühlstrasse in den Reithallenweg durch einen ebenfalls abbiegenden weissen Kleinwagen touchiert wurde und zu Boden stürzte.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei dürfte der Personenwagen von einer etwa 25 Jahre alten Frau mit langen Haaren gelenkt worden sein. Diese hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Die Fussgängerin wurde durch die Kollision leicht am Fuss verletzt.

Personen, welche Angaben zum Vorfall oder zum Fahrzeug und dessen Lenkerin machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Kantonspolizei in Muri zu melden. Die entsprechende Telefonnummer lautet 056 675 76 20. (az)

