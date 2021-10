Wohlen Jugendfest 2022 findet statt: Niedermatten und Sportpark Bünzmatt bieten neue Möglichkeiten Eigentlich feiert Wohlen sein grosses Fest für alle Schulkinder im Dreijahresrhythmus. 2020 hätte es stattfinden sollen, doch dann wurde es wegen Corona erst um ein, dann sogar um zwei Jahre verschoben. Doch nun freuen sich die Organisatoren: 2022 sollen Kinder und Jugendliche wieder feiern dürfen.

So bunt war das Jugendfest 2014 in Wohlen. 2022 findet wieder eines statt.

Patrick Züst (13.6.2014)

Es wurde schmerzlich vermisst, doch bald hat das Warten ein Ende: Das Jugendfest Wohlen soll stattfinden. Das versprechen die Gemeinde und die Schule. Bisher hat das Jugendfest immer zwischen der Hofmattenturnhalle, dem Haldeschulhaus und dem Kirchenplatz stattgefunden. Da in den Hofmatten aber gebaut wird, haben sich die Organisatoren nun einen neuen Austragungsort gesucht: die Niedermatten und den Sportpark Bünzmatt.

Gemeinderat und Schule schreiben dazu: «Die erstklassige Infrastruktur eignet sich dazu hervorragend.» Und: «Die Örtlichkeit lässt zudem eine praktikable Umsetzung von allfälligen Vorgaben bei Grossveranstaltungen zu, wie beispielsweise die Zertifikatspflicht.» Zudem schreiben sie:

«Der neue Standort wird als Chance verstanden, um auch neue Elemente wie Wasser und Sandsportspiele im Konzept einzubinden.»

Das Jugendfest 2022 wird von einem Organisationskomitee mit Vertretung aus Schule und Verwaltung organisiert. Damit wird insbesondere der neuen Führungsstruktur der Volksschule Rechnung getragen, wie sie am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, und die gemeinsame Verantwortung unterstrichen, heisst es in der Mitteilung aus dem Gemeindehaus weiter.

Und: «Das Organisationskomitee freut sich auf das Jugendfest 2022 und glaubt fest daran, für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen sowie das ganze Dorf trotz den grossen Herausforderungen der nach wie vor unsicheren Lage ein tolles Fest ausrichten zu können.»