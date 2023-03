Wohlen Jetzt wird der Verkehr gezählt: Der Kanton braucht neue Zahlen für die Prüfung der Wohler Südumfahrung Ab Freitag, 3. März, werden in Wohlen Autos gezählt. Die rund zwei Wochen dauernde Verkehrserhebung des Kantons bildet die Grundlage für die Verkehrsplanung und sie fliesst ein in die Beurteilung für die Realisation einer Südumfahrung der Gemeinde.

Eines der zehn Zählgeräte steht entlang der Bünzstrasse. Bild: Nathalie Wolgensinger

Gesprochen und geschrieben wird schon seit 40 Jahren über sie. Nun tut sich was. Die Rede ist von der Wohler Südumfahrung, die bisher eine Notiz im Richtplan war. Die Umfahrungsstrasse soll die Bünztalachse (K124) mit der Bremgarterstrasse (K127) verbinden. Diese Spange, die zwischen Wohlen und Waltenschwil entstehen könnte, soll das Wohler Zentrum verkehrstechnisch entlasten. Mittlerweile ist die Südumfahrung im kantonalen Richtplan eingetragen.

Letztes Jahr wurde das Thema vom Kanton aufgenommen und die Zweckmässigkeitsbeurteilung lanciert. Diese dient der vertieften Prüfung des Projektes. Diese Gesamtverkehrsbetrachtung von Wohlen und die Prüfung der Umfahrung sei ein weiteres Element, um die Erreichbarkeit des Freiamts zu verbessern, schreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt in seiner Mitteilung. Dazu gehört auch der Ausbau der Knoten entlang der Bünztalachse.

Bereits abgeschlossen sind das Variantenstudium und die technische- und umweltrechtliche Machbarkeitsprüfung. Nun startet die dritte und letzte Phase, in der die Umfahrungsvarianten bewertet und mit dem Zustand ohne Umfahrung verglichen werden.

Im Herbst wird die Bevölkerung informiert

Deshalb finden ab Freitag, 3. März, während rund zwei Wochen Verkehrszählungen statt. Dabei wird der motorisierte Individualverkehr an den meistbefahrenen Strassen gezählt. Dazu werden insgesamt zehn Zählgeräte an Standorten neben der Strasse montiert. Diese registrieren die Anzahl und die Art der Fahrzeuge. Die erhobenen Daten sollen Hinweise liefern, was dazu beitragen könnte, dass die Verkehrssituation sich verbessert.

Auch das Verkehrsaufkommen auf der Zentralstrasse wird unter die Lupe genommen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Die Situationsanalyse diene auch dazu, eine übergeordnete Zielsetzung zu definieren und Handlungsansätze für eine Verbesserung zu erarbeiten. In seiner Mitteilung schreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, dass auch verschiedene Varianten einer möglichen Umfahrungsstrasse entwickelt werden. Im Zentrum stehen die Fragen, wo die Umfahrung ans bestehende Strassennetz anknüpft, wie die Linienführung ist und wo die Bünz gequert wird.

In einem weiteren Schritt wird die technische Machbarkeit, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Kosten geschätzt. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie viel Personen von der neuen Umfahrung profitieren würden und wie gross die Verkehrsentlastung für die Gemeinde Wohlen ist. Im Herbst wird dann die Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den Stand der Arbeiten orientiert.