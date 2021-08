Verkehr Jetzt reicht's mit dem Stau im Dorf: Planungsstart für die Wohler Südumfahrung Gerade jetzt, wo die Nutzenbachstrasse, die sonst als Umfahrungsstrasse für Wohlen dient, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, staut sich der Verkehr besonders stark im Strohdorf. Doch mitten in dieser allgemeinen Anspannung macht der Kanton Hoffnung: Jetzt soll die Südumfahrung geprüft werden.

Auch beim Wohler Kirchenplatz staut sich der Verkehr täglich. Dem will der Kanton nun ein Ende setzen. Marc Ribolla (17.6.2021)

Nicht nur Wohlen wächst, sondern das ganze Freiamt. Und zwar in rasantem Tempo. Das bringt natürlich auch immer mehr Verkehr mit sich. Nachdem der Kanton bei der Autobahnauffahrt in Lenzburg nun viel dafür unternommen hat, um den Verkehr flüssiger zu machen, arbeitet er sich das Freiamt hinauf, denn hier stauts täglich gewaltig. Das Projekt, mit dem er den Stau beim Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon minimieren könnte, hat er diesen April vorgestellt. Auch zum Kreisel Badi in Villmergen gibt es schon Überlegungen.

Am Freitagmorgen gab «Aarau» nun bekannt, dass zudem mit den Planungsarbeiten zur Südumfahrung Wohlen gestartet wird. In der Mitteilung heisst es:

«Im Rahmen einer Gesamtverkehrsbetrachtung sollen verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrssystems für den Raum Wohlen untersucht werden. Dabei werden alle Verkehrsmittel berücksichtigt.»

Dies sowie die vertiefte Betrachtung der Südumfahrung Wohlen hat der Regierungsrat nun genehmigt.

Gesamtverkehrliche Betrachtung soll zeigen, was es braucht

Dass es nötig ist, die Verkehrssituation in Wohlen zu überprüfen, ist für den Kanton nicht neu. Er schreibt: «Wohlen ist mit rund 17'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die viertgrösste Gemeinde des Kantons Aargau und ein regionales Wirtschaftszentrum. Die engen Platzverhältnisse, die Bündelung mehrerer Hauptverkehrsstrassen im Zentrumsbereich sowie das Bevölkerungswachstum und die steigenden Mobilitätsbedürfnisse führen zu grossen Verkehrsbelastungen auf dem Hauptstrassennetz im Siedlungsgebiet.»

Eine gesamtverkehrliche Betrachtung soll nun Hinweise liefern, welche Massnahmen die Verkehrssituation verbessern können. Als erstes soll eine Situationsanalyse durchgeführt werden, aus der «die übergeordneten verkehrlichen Zielsetzungen für den Raum Wohlen definiert» werden. In einem nächsten Schritt werden Stossrichtungen und Handlungsansätze für die Verbesserung des Verkehrssystems erarbeitet. Dabei betont der Kanton, dass alle Verkehrsmittel berücksichtigt werden: öffentlicher Verkehr, Fuss- und Veloverkehr, motorisierter Individualverkehr.

Südumfahrung wird erstmals vertieft geprüft

Eine mögliche Südumfahrung Wohlen wird separat und vertieft geprüft. Sie ist bereits als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan eingetragen. Die Umfahrungsstrasse soll die Bünztalachse (K124) mit der Bremgarterstrasse (K127) verbinden. Diese Spange, die zwischen Wohlen und Waltenschwil entstehen soll, soll das Wohler Zentrum verkehrstechnisch entlasten.

Der Kanton schreibt: «Eine vertiefte Prüfung der Südumfahrung hat bisher nicht stattgefunden. Diese Prüfung wird nun mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung angegangen.» Dabei werden verschiedene Varianten einer möglichen Umfahrungsstrasse entwickelt. Die verkehrliche Wirkung, die technische Machbarkeit und die Auswirkungen auf die Umwelt werden detailliert untersucht und eine Kostenschätzung wird vorgenommen. «Anschliessend werden die Varianten bewertet und mit dem Zustand ohne Umfahrungsstrasse verglichen.»

Die Planung erfolgt unter Federführung des Kantons und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wohlen sowie der Region. Der Kanton schreibt: «Abhängig vom Ergebnis der Zweckmässigkeitsbeurteilung wird das weitere Vorgehen inklusive einer allfälligen Anpassung im kantonalen Richtplan definiert.»