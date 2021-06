Wohlen Ja für Schulzentrum Halde: 68,8 Prozent stimmen dem Kredit fürs 56-Millionen-Projekt zu Es ist das grösste Projekt, das Wohlen je stemmen musste. Und es wurde mit wehenden Fahnen durchgewinkt: 68,8 Prozent der Wohlerinnen und Wohler stimmten dem 56 Mio. Franken teuren neuen Schulzentrum Halde zu. Dieses soll, wenn alles gut geht, 2026 eingeweiht werden können.

Der 56-Millionen-Projekt Schulzentrum Halde darf gebaut werden. Visualisierung: zvg

Wohlen hat bei einer Stimmbeteiligung von 51,6% dem Bauvorhaben mit 2965 Ja-Stimmen zu 1346 Nein-Stimmen zugestimmt. Mit einem Baukredit von 56 Mio. Franken ist es das grösste Bauvorhaben, das Wohlen je zu stemmen hatte. Nun können drei historische Gebäude saniert werden, dazu entstehen ein Neubau für die Primarschule sowie ein Anbau für die Bezirksschule.

Der Gemeinderat freut sich sehr. In der Medienmitteilung heisst es: «Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass die Wohlerinnen und Wohler die Notwendigkeit und den grossen Nutzen dieser Investition erkannt haben. Es ist ihnen wichtig, in die Bildung zu investieren und die Attraktivität Wohlens als Wohnort zu steigern.»

Ammann ist begeistert und erleichtert

Auch Gemeindeammann Arsène Perroud zeigte sich gestern mehr als zufrieden, nachdem das Abstimmungsresultat veröffentlicht war. Auf Anfrage hielt er fest:

«Wir freuen uns wahnsinnig und sind auch sehr erleichtert. Es ist ein sehr wichtiger Meilenstein für unser Dorf, den wir mit diesem Ja erreicht haben.»

Dass Wohlen künftig noch mehr Schulraum benötigen wird, hat der Gemeinderat bereits im Investitionsprogramm festgehalten. Aber zumindest im Schulzentrum Halde könnten jetzt sehr viele dringende Probleme gelöst werden, ist Perroud überzeugt.

«Gerade die Bezirksschule musste seit Jahren in Provisorien unterkommen, weil zu wenig Schulraum vorhanden war. Das war keine langfristige Lösung. Der neue Schulzentrum Halde hingegen ist eine sehr gute Lösung für alle», ist er überzeugt. Die Vorteile für die Schule liegen auf der Hand, «aber auch auf die Standortattraktivität der Gemeinde Wohlen wird sich das neue Schulzentrum vorteilhaft auswirken».

2024 könnte die Primarschule fertig sein, 2026 die Bezirksschule

Das Baugesuch für den Standort Halde ist in Vorbereitung und wird bald öffentlich aufgelegt. Ziel ist es, die Baubewilligung im ersten Quartal 2022 zu erhalten und im zweiten Quartal mit dem Bau der ersten Etappe, also der Primarschule, zu beginnen. Wenn alles gut läuft, so sind der sanierte Altbau und der Neubau der Primarschule im zweiten Quartal 2024 bezugsbereit.

Mitte 2026 ist die Inbetriebnahme des sanierten und mit einem Anbau erweiterten Bezirksschulhauses geplant. Bis dahin ist der Schulunterricht der Bezirksschule am Oberdorfweg 9 in einer Mietliegenschaft und in einem Containerprovisorium vorgesehen. Für das Containerprovisorium ist ein separates Baugesuch vorgesehen, das etwas später als das Baugesuch für das Haldenareal öffentlich aufgelegt wird, wie der Gemeinderat mitteilt.