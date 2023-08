Wohlen In 3. Generation seit 70 Jahren erfolgreich: Wie sich Wohnbedarf Duschén immer wieder neu erfunden hat Die Wohler Firma Wohnbedarf Duschén feiert am Wochenende ihr 70-Jahr-Jubiläum. Andrea und Marco Duschén blicken auf die vergangenen Jahrzehnte zurück und erzählen, wie sich die Branche und die Arbeit verändert haben.

Die erste Ankündigung wurde – ganz wie es zu jenen Zeiten üblich war – in der lokalen Zeitung mittels Inserat publiziert. Unter dem fett gedruckten Titel «Geschäfts-Empfehlung» schrieb ein gewisser Robert Duschén, von Beruf Tapezierer, sechseinhalb Zeilen. «Der geschätzten Einwohnerschaft von Wohlen und Umgebung teile ich mit, dass ich das Sattler-Tapezierer-Geschäft von Herrn J. Faden mit 1. April übernehmen werde».

Man schrieb das Jahr 1953. Und Robert Duschén, ein 27-jähriger Handwerker aus dem Engadin, legte mit der Geschäftsübernahme am Bankweg 23 in Wohlen den Grundstein für ein erfolgreiches Einzelunternehmen. 70 Jahre später feiert Wohnbedarf Duschén, wie die Firma mittlerweile heisst, Jubiläum. Und befindet sich seit 2000 an der Zentralstrasse.

Andrea Duschén (links) und Marco Duschén in ihrem Betrieb in Wohlen. Bild: Marc Ribolla

«Meinem Vater würde wohl der Kiefer runterfallen, wenn er das Geschäft heute sehen würde», sagt Andrea Duschén. Er ist Roberts Sohn und übernahm 1980 von ihm den Familienbetrieb, ehe er ihn dann 2014 an seinen Sohn Marco in dritter Generation weitergab. Andrea Duschén meint den Vergleich im positiven Sinn. «Er würde es nicht mehr kennen, weil sich die Branche und die Arbeit komplett verändert hat», führt der 66-Jährige aus.

Parkett, Vorhänge und Insektenschutz sind beliebt

Reine Polster-Arbeiten oder auch Teppiche sind heutzutage praktisch nicht mehr nachgefragt. «Seit rund 30 Jahren machen Bodenbeläge wie Parkett, Vorhänge und seit einigen Jahren auch Insektenschutzvorrichtungen den grössten Teil aus», erklärt Marco Duschén. Zu Robert Duschéns Zeiten waren vor allem Lederprodukte wie Gürtel, die er fürs Militär herstellen durfte oder Polstereien wichtige Geschäftsfelder.

Die Anzeige, mit der Robert Duschén die Geschäftsübernahme 1953 bekannt gab. Bild: zvg

Mittlerweile beschäftigt Wohnbedarf Duschén 15 Mitarbeitende, wozu auch vier Lernende gehören. Die Branche wandelt sich laufend, auch die Berufsbezeichnungen wie Bodenleger EFZ oder Wohntextilgestalterin. «Es ist nicht einfach, gutes Personal zu finden. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal keinen Lernenden gefunden», sagt Marco Duschén.

Ein Kundenstamm, der sich über Generationen zieht

Mit einem grossen Jubiläumsfest zum 70-jährigen Bestehen mit einem Tag der offenen Tür am nächsten Samstag, 2. September, möchten sich die Duschéns der Öffentlichkeit präsentieren. Zu sehen gibt es von 10 bis 16 Uhr nebst einem Einblick in den laufenden Betrieb auch viele historische Impressionen aus der Firmengeschichte.

Robert Duschén in seinem Atelier, ungefähr im Jahr 1975. Bild: zvg

«Wir haben einen treuen Kundenstamm, der sich über Generationen zieht. Leute, die schon bei meinem Vater Kunden waren, bleiben uns treu», sagt Marco. Das Auftragsgebiet dreht sich vor allem rund ums Freiamt und angrenzende Gebiete. Senior-Chef Andrea Duschen meint aber auch: «Die Konkurrenz ist da, gerade für grössere Aufträge ist es schwierig sie zu bekommen. Oft schaut die öffentliche Hand zu 100% nur auf den Preis.»

Der Zukunft sieht Marco Duschén positiv entgegen. Auf die nächsten Jahre angesprochen erklärt er schmunzelnd: «Wir wollen sicher etabliert bleiben und haben das Ziel, dass die Leute im Freiamt bei unserem Namen nicht an Duschen denken.» Denn solche führt die Firma definitiv nicht im Sortiment.