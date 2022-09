Wohlen Im Viertelstundentakt und mit der Taschenlampe durch den Abend: Warum Punkt & Halbi fortgesetzt werden muss Kulturhäppchen im Halbstundentakt, das stand auf der Menuliste des Kulturfestivals Punkt & Halbi am Samstag. Einen Abend lang stand der Schlössliplatz im Zentrum eines aussergewöhnlichen Festivals, das alle Sinne anregte.

Festbetrieb auf dem Schlössliplatz mit dem Chor der Wohler Musikschule. Nathalie Wolgensinger

Wie unterschiedlich die Denkmaltage begangen werden, das stellte das Freiamt am Wochenende eindrücklich unter Beweis. Während die Murianer den Singisenflügel und das alte Konventgebäude zur Besichtigung öffneten, lud man im Gnadenthal in Niederwil zum szenischen Rundgang.

In Wohlen hingegen traf man sich um Punkt und Halbi zu einem kulturellen Happen rund um den Schlössliplatz. Jeweils zur vollen und halben Stunde hatten die Besuchenden des Kulturfestivals die Qual der Wahl: Wagte man sich zum Gruseln mit Dennis Andermatt in den dunklen Keller des Musikschule, besuchte man das Konzert in der katholischen Kirche oder liess man sich vom Jazz im Sternensaal verführen?

Kultur in Häppchenform

Geboten wurde ein kulturelles Potpourri im Taktfahrplan und in Häppchenform. Die Aufführungen waren begrenzt auf eine Viertelstunde. Dann hiess es für die Besuchenden den Aufführungsort wechseln.

Valentin Meier (links) als Roli, das Phantom Alex Stirnemann und Julia Frischknecht als Christina begeisterten im «Phantom der Stromer». Nathalie Wolgensinger

Rund um den Sternenplatz herrschte reges Treiben und unterwegs wurden einem Geheimtipps zugeraunt. «Das Phantom der Stromer» im ibw-Shop wurde dabei auffällig oft genannt. Wer einen der wenigen Plätze im Verkaufsraum ergattern konnte, der durfte sich glücklich schätzen. Das kriminalistisch-historische Erzähltheater war tatsächlich ein Augen- und vor allem auch ein Ohrenschmaus.

Die Macher hatten nicht zu viel versprochen: Mit raffinierten Licht- und Geräuscheffekten unterlegt, erzählten sie die Geschichte um die Lernende Christine (Julia Frischknecht), die gleich von zwei Männern umgarnt wird. Mit aktuellen und ehemaligen Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten im Ensemble war klar, dass humorvolle Seitenhiebe auf die Wohler Politik nicht fehlen durften.

Zum Gruseln in den Keller der Musikschule

Weitaus ernster war die Liebesgeschichte von Alwine Bruggisser, die Crhistina Stauber und AZ-Kolumnist Jörg Meier im ehemaligen Wohnhaus der Protagonistin nachzeichneten. Die junge Frau aus gutem Hause beschreibt in ihren Briefen ihre glückliche Kindheit in dem Herrschaftshaus, in dem Menschen aus allen Herren Ländern ein- und ausgingen.

Die schönen Stunden im Garten mit anregenden Gesprächen mit jungen Studenten nahmen ein jähes Ende, als sie gegen ihren Willen nach Deutschland verheiratet wurde.

Christina Stauber und AZ-Kolumnist Jörg Meier zitierten Passagen aus Alwine Bruggissers Briefen. Nathalie Wolgensinger

Im Keller des Nachbarhauses, in der Musikschule, ging es gruselig zu und her: Bei schummrigem Licht erzählte Dennis Andermatt schaurig-schöne Geschichten aus dem Freiamt, die einem das Blut in den Adern stocken liessen.

Mit der Taschenlampe durch die nächtliche Steingasse: Die beiden Lokalhistoriker Heini Stäger und Dani Güntert nahmen die Teilnehmenden auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Nathalie Wolgensinger

Zur späten Stunde traf man sich mit den beiden Lokalhistorikern Dani Güntert und Heini Stäger, um die Steingasse mit der Taschenlampe zu entdecken. Dabei wurde klar: Alles hatte man längst nicht gesehen. In der Bleichi lockte die sphärische Moosoper, Kurt Meier bot Führungen durch sein einmaliges Steigassmuseum und auf der Wohler Kirchenorgel schlug Thomas Peyer ungewohnte Klangpfade ein. So bleibt einzig zu hoffen, dass es nächstes Jahr wieder heisst: Punkt und Halbi!