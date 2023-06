Wohlen Ihr erstes Geschäft ging bachab: Die Grüne Anna Keller blickt nach dem Rücktritt zurück auf ihre lange Einwohnerratskarriere Mit 48 Jahren wurde Anna Keller in den Wohler Einwohnerrat gewählt, nun mit 70 Jahren tritt sie Ende Juni vorzeitig zurück und macht jüngeren Kräften Platz. Für die AZ blickt die grüne Einwohnerrätin zurück auf die vergangenen Jahrzehnte im Rat, wo sie einiges bewegen konnte.

Manche Dinge vergisst man nicht. Anna Keller weiss noch genau, welches Geschäft behandelt wurde an ihrer ersten Einwohnerratssitzung am 28. August 2000. Sie rutschte damals für für Monika Küng-Küng von «Eusi Lüüt» nach. Auf der Traktandenliste stand die Sanierung der Wohler Badi. Sie erzählt: «Das Geschäft ging damals bachab.»

Zur Politik und der Gruppierung Eusi Lüüt stiess sich durch Zufall. Nachdem sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn nach Wohlen zog, hatten sie Bekannte auf die Partei aufmerksam gemacht. So begann Anna Kellers lange Politkarriere im Wohler Einwohnerrat. Dass sie sich nicht mehr an alle Details erinnert, das liegt auf der Hand. 23 Jahre sind eine lange Zeit.

Anna Keller gab an der letzten Einwohnerratssitzung ihren Rücktritt vom Amt bekannt. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wohlen wuchs und veränderte sich während dieser Jahre deutlich. Sie kommentiert: «Mir ist es wichtig, dass trotz diesem Wachstum die Menschen und vor allem die Kinder nicht vergessen gehen. Sie brauchen nicht nur Wohnraum, sondern auch Platz zum Leben.»

Nach anderthalb Jahren im Rat trat sie zur Wiederwahl an und schaffte diese aber knapp nicht. Im Jahr 2003 war es so weit: Sie konnte den Sitz von Matthias Widmer übernehmen und schaffte die nächsten Wiederwahlen jeweils problemlos. Nachdem sich die Gruppierung Eusi Lüüt auflöste, nahm die Primarlehrerin für die Grüne Partei Einsitz im Rat.

Hitzige Wortgefechte waren die Ausnahme

An den Ratsbetrieb, daran erinnert sie sich mit einem Lächeln, habe sie sich gewöhnen müssen. Sie präzisiert: «Es ging so förmlich zu und her, das hat mich im ersten Moment etwas abgeschreckt.»

Im August 2007 wurde Anna Keller in einer Kampfwahl gegen Marlis Spörri (SVP) in die Geschäftsprüfungskommission gewählt. Bild: zvg (20.8.2007)

Auf die manchmal gehässigen Wortgefechte im Einwohnerrat angesprochen, winkt sie ab und sagt: «Das waren einzelne Personen, die mit ihren Äusserungen auf die Person zielten, das war nicht immer so.» Für sie sei jeweils wichtig gewesen, dagegenzuhalten, wenn Äusserungen fielen, die sie nicht gutheissen konnte. Dass sei als Frau aber nicht immer einfach gewesen, gesteht sie ein.

Aus diesem Grund regte die Mutter zweier erwachsener Kinder an, dass sich die Einwohnerrätinnen regelmässig zum Austausch treffen, um im geschützten Rahmen über ihre Arbeit zu sprechen. Das sei quer durch die Parteien bei allen Einwohnerrätinnen gut angekommen, erzählt sie und ergänzt: «Ich habe dabei gelernt, dass wir alle nur mit Wasser kochen.»

Doch unabhängig vom Geschlecht: Anna Keller genoss die Arbeit im Rat und mit den unterschiedlichen Menschen. Die Zusammenarbeit mit diesen Charakterköpfen habe sie geliebt, fügt sie begeistert an. Sie habe aber auch rasch gelernt, dass Politarbeit einen langen Schnauf braucht und dass man nichts bewegen kann, wenn man keine Mehrheit für ein Anliegen findet. Natürlich habe sie sich auch hin und wieder geärgert, gesteht sie ein und fügt an: «Ich habe mich aber auch oft gefreut.»

Übergabe der Petition der Grünen zur Renaturierung der Bünz im November 2021. Auf dem Bild: Die Initiantinnen Anna Keller und Franziska Matter, Naturfachmann Patrick Schmid, Vizeammann Roland Vogt, Leiter Umwelt und Energie Roger Isler. Bild: Pascal Bruhin (17.11.2021)

Der Zeitpunkt stimmt für sie

Die Werte der Grünen Partei sind Anna Keller wichtig. Deshalb habe sie sich beispielsweise auch dafür eingesetzt, dass die Industriellen Betriebe Wohlen weiterhin im Besitz der Gemeinde bleiben. Denn Wasser, Gas und Strom würden eine Lebensgrundlage bilden, die man nicht einfach verkaufen könne, sagt sie.

Wohlen liegt der in Bremgarter Aufgewachsenen am Herzen, sie ärgert sich, wenn abfällig über die Gemeinde gesprochen wird: «Wohlen bietet ganz viel Gutes, das sollte man den Menschen in Erinnerung rufen», findet sie. Anna Keller wird dies bestimmt weiterhin tun.

Dass sie nun kürzertritt und ihr Amt zur Verfügung stellt, das habe sie ihrer Fraktion bereits bei Antritt der neuen Legislatur angekündigt. Sie findet: «Der Zeitpunkt ist gut.» Dennoch werde sie das Politgeschehen auch weiterhin verfolgen, und die Angewohnheit, die Tageszeitung am Morgen gleich als Erstes zu lesen, werde sie auch beibehalten, versichert sie lachend.