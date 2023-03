Wohlen IBW senkt die Gaspreise wieder leicht – doch von dauerhafter Entspannung kann noch keine Rede sein Wie viele andere Energielieferanten musste auch die Wohler IBW in den vergangenen knapp zwei Jahren die Preise für Erdgas mehrfach erhöhen. Nun geht es ab April wieder etwas in die andere Richtung.

Die Wohler IBW kann ab April die Gaspreise für Haushaltskundinnen und -kunden um 2,5 Rappen pro kWh senken. Bild: Mathias Förster

Im vergangenen Dezember erst kündigte die Wohler IBW an, die Preise für Erdgas per 1. Januar 2023 um 2,4 Rappen pro Kilowattstunde erhöhen zu müssen. Dies aufgrund von verschiedenen Faktoren, die nicht im direkten Einflussbereich des Energieunternehmens standen. Es war eine weitere von mehreren Erhöhungen, die die IBW in den letzten Monaten im Erdgasbereich machen musste.

Doch nun gibt es für die Kundinnen und Kunden erstmals seit langem wieder gute News für ihr Portemonnaie. Die IBW kündigt am Montag an, dass sie trotz anhaltenden Schwankungen der internationalen Erdgasmärkte ihre Gaspreise per 1. April um 10 Prozent senken wird.

«Von einer dauerhaften Erholung der Preise zu sprechen, wäre zum heutigen Zeitpunkt verfrüht», wird Peter Lehmann, Vorsitzender der IBW-Geschäftsleitung, allerdings in einer Mitteilung zitiert. Die Märkte seien nach wie vor sehr unberechenbar.

Für ein Einfamilienhaus macht es rund 500 Franken aus

Dennoch habe sich in den letzten Wochen eine gewisse Entspannung abgezeichnet. Als Gründe nennt die IBW eine stabile Versorgungslage mit Erdgas, gut gefüllte Gasspeicher in Europa und eine sinkende Nachfrage aufgrund der steigenden Temperaturen.

Obwohl die Vorlieferantin der IBW, die Gasverbund Mittelland AG (GVM), ihre Gasmengen im Winterhalbjahr schon frühzeitig und zu damals hohen Preisen eingekauft hat, sei die IBW in der Lage, ihre Preise für Erdgas für Haushaltskunden per April um 2,5 Rappen pro Kilowattstunde zu senken.

Was nach wenig klingt, kann aber finanziell einschenken. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20’000 Kilowattstunden sind die jährlichen Erdgaskosten beispielsweise um 500 Franken.

Nur vorsichtig äussert sich IBW-Lehmann zu den weiteren Aussichten. «Wie sich die Erdgaspreise in den nächsten Monaten entwickeln, ist heute schwer abzuschätzen. Der Ausgang des Ukraine-Kriegs und die damit verbundenen politischen und wirtschaftlichen Folgen sind ungewiss. Zudem zeichnet sich für den Winter 2023/24 schon heute ein Risiko möglicher Versorgungsengpässe ab.»