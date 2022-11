Wohlen Hilft die Schule genug, um die jungen Leute auf die Arbeitswelt vorzubereiten? Das sollte der Staatskundetag zeigen Am Donnerstag diskutierten in der Wohler Bezirksschule Halde im Rahmen des Staatskundetages Jungpolitikerinnen und -politiker mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Arbeitswelt.

Staatskundetag in der Bez-Aula in Wohlen: Alvaro Ullate (Junge Grüne), Sofia Hurtado (Juso), Luca Turina (JGLP), Moderator Mathias Küng, Halis Brkic (Die Junge Mitte), Joshua Netzer (Jungfreisinnige) und Vivienne Huber (JSVP, von links). Verena Schmidtke

Es sind grosse Themen, vom Krieg bis zu Alltagsproblemen, die die Schülerinnen und Schüler heutzutage bewegen. So war Klassenlehrerin Stefanie Beeler in diesem Jahr besonders gespannt darauf gewesen, welches Thema für die Podiumsdiskussion am jährlichen Staatskundetag ausgewählt werde.

Am Ende hätten sich die Jugendlichen auf eine Problematik verständigt, die ihnen gerade besonders naheliege: «Welche Arbeitswelt erwartet uns Jugendliche in der Zukunft und welchen Beitrag leistet die Schule/der Lehrplan als Vorbereitung darauf?» Sechs Jungpolitikerinnen und -politiker verschiedener Parteien diskutierten mit den jungen Leuten.

AZ-Redaktor Mathias Küng, der diese Veranstaltungen in der Bez-Aula schon mehrfach als Politexperte moderiert hatte, fragte die jungen Politisierenden zunächst nach ihren eigenen Erfahrungen.

Von mehr Perspektiven und Berufen, die einen erfüllen

Joshua Netzer (Jungfreisinnige) fand, dass die Schule zu wenig auf die wirtschaftliche Bedeutung einiger Berufe verweisen würde. Hingegen erinnerte sich Sofia Hurtado (Juso) daran, dass sie zunächst damit beschäftigt gewesen sei, die deutsche Sprache zu erlernen. Bei der Berufswahl fand sie rückblickend, dass die Schule zu wenig auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und eingehe.

Die Bezschülerinnen und -schüler hörten gespannt zu und stellten den Jungpolitisierenden Fragen. Verena Schmidtke

Auch Halis Brkic (Die Junge Mitte) stimmte ihr zu, indem er sagte, Schule solle die Talente der jungen Leute erkennen und verschiedene Wege aufzeigen. «Grundsätzlich bereitet die Schule gut auf das Berufsleben vor», fand Vivienne Huber (JSVP), «doch mehr Perspektiven wären hilfreich gewesen.»

Alvaro Ullate (Junge Grüne) stellte fest, die Schule habe ihm gute Kompetenzen für seine politische Arbeit vermittelt. Doch als Zivi im Bereich Natur habe er sich oft recht unwissend gefühlt. Und Luca Turina (Junge Grünliberale) bestärkte die jungen Leute darin, sich einen Beruf zu suchen, der sie erfüllt. Er betonte:

«Schliesslich müsst ihr mindestens die nächsten 40 Jahre damit verbringen.»

Es bräuchte andere Einstufungsmöglichkeiten als Noten

Diesen Hinweis nahm ein Schüler auf und fragte Joshua Netzer, ob er zu sehr auf die Wirtschaft fokussiert sei. Dieser lachte und erwiderte: «Provokant, aber gut getroffen.» Natürlich sei er auch der Meinung, dass der Beruf einem gefallen solle. Wobei er auf die Berufe im Gesundheitssektor verwies, wo es mitunter einen Fachkräftemangel gebe. Seine Erfahrungen seien gut gewesen.

Einige Schülerinnen und Schüler sprachen an, dass Noten zu sehr gewichtet würden. Dem stimmten die jungen Politisierenden durchwegs zu. «Es ist aber ein gewachsenes System, welches bei der Auswahl beispielsweise bei Bewerbungen hilft», führte Luca Turina aus. «Deshalb sind Noten wichtig. Wenn es andere Möglichkeiten gebe, Kompetenzen auszudrücken, wäre das jedoch sehr gut.»

Die Jungpolitikerinnen und -politiker diskutierten angeregt, moderiert von AZ-Redaktor Mathias Küng (Mitte). Verena Schmidtke

Auch das junge Alter, in dem sie sich bereits für einen Beruf entscheiden müssten, brachten die Schülerinnen und Schüler zur Sprache. Manchmal sei ein späterer Wechsel schwierig. Hier gab ihnen Alvaro Ullate recht, indem er sagte, der Druck auf Jugendliche sei sehr hoch. In dem Alter hätten sie oft schon genug mit der Pubertät zu tun. Ein wenig mehr Zeit bei der Entscheidung für eine Ausbildung wäre nicht schlecht.

Dem stimmten auch die anderen Diskussionsteilnehmenden zu. Einer Schülerin war es zudem wichtig zu bemerken, dass man in der Schweiz nicht unbedingt auf den Beruf festgelegt sei, den man nach der Schulzeit lerne. Hier konnte Mathias Küng zustimmen und den jungen Zuhörenden Mut machen, indem er sagte, inzwischen sei die Arbeitswelt durchlässiger geworden als früher.