Wohlen Grünes Licht für Sanierung des Chappelehofs – Verein St. Leonhard sagt einstimmig Ja zum 12,5-Millionen-Kredit Der Ausführung des Projekts zur umfassenden Sanierung des Wohler Chappelehofs ab Frühling 2022 steht nichts mehr im Weg. Die Mitglieder des Vereins St. Leonhard genehmigen den Baukredit in der Höhe von rund 12,5 Millionen Franken klar.

Die Visualisierung des neuen Chappelehofs Wohlen mit dem neuen Aussenlift und Treppenhaus. Zvg/Hegi Koch Kolb + Partner Architekten

Die Überbauung des Wohler Chappelehofs ist seit 55 Jahren ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens im Dorf. Und das mitten im Zentrum. Wohl jede Wohlerin oder jeder Wohler kam schon mal mit dem Chappelehof in Verbindung. Die 25 Alterswohnungen, der grosse Saal mit Bühne, das Restaurant, der Gewerbeladen oder die Vereinsräume prägen den Bau.

Nun bekommt das bisherige Pfarreizentrum der katholischen Kirche eine umfassende Auffrischung verpasst. Der Verein St.Leonhard betrieb den Chappelehof bisher schon und übernimmt nun auch die Landparzelle von der katholischen Kirchgemeinde. Diese hatte der Abtretung vor zwei Wochen an der Gmeind zu einem symbolischen Preis von einem Franken zugestimmt, nun folgten am Dienstag auch die Mitglieder des Vereins St.Leonhard an einer ausserordentlichen GV.

Es war wohl die wichtigste Versammlung in der Vereinsgeschichte und der Höhepunkt eines Projekts, an dem seit zwölf Jahren gearbeitet wurde. Einstimmig bewilligten die anwesenden 26 Mitglieder einen Baukredit in der Höhe von 12,43 Millionen Franken.

Halbe Million Mieteinnahmen einkalkuliert

Der Segen der St.-Leonhard-Mitglieder zum Kreditbeschluss ist das letzte Puzzlestück für den Umbau, der dem Chappelehof für die kommenden Jahrzehnte ein neues Leben bringt. Vereinspräsident Paul Huwiler sagt:

«Ich bin natürlich sehr froh über diesen Entscheid.»

Aus der Versammlung kamen einige Fragen bezüglich der finanziellen Stemmbarkeit des Millionen-Projekts. «Diese konnten wir mit dem im Vorfeld erarbeiteten Businessplan gut beantworten. Wir rechnen beispielsweise mit 550'000 Franken Mieteinnahmen jährlich», sagt Huwiler. Der Verein plant ausserdem jährlich, die aufzunehmende Hypothek um rund 280'000 Franken zu amortisieren.

Der Chappelehof im aktuellen Zustand vor der Sanierung. Nathalie Wolgensinger (19.10.2021)

Huwiler hofft aber, dass diese so tief wie möglich gehalten werden kann. Er sagt zum Stand der Finanzierung: «Wir sind noch immer intensiv auf der Suche nach zusätzlichen Spendengeldern.» Zurzeit sind noch Antworten von mehreren angefragten Stiftungen ausstehend. Nebst dem Eigenkapital von 0,7 Mio. Franken sind aber unter anderem bereits ein Darlehen von 1 Mio. Franken von der katholischen Kirchgemeinde und weitere grössere Beträge zugesichert.

Baustart nach Ostern 2022 vorgesehen

Mit dem Sanierungsprojekt soll es nun zügig vorwärts gehen. «Besonders erfreulich ist, dass gegen das Baugesuch, das im Herbst auflag, keine Einsprachen eingingen», sagt St.-Leonhard-Präsident Huwiler weiter. Der Verein hofft, dass die entsprechende Baubewilligung bald eintreffen wird. Vielleicht reicht es zeitlich sogar noch als weihnachtliches Geschenk unter dem Christbaum.

Zurzeit laufen bereits die Offerten-Ausschreibungen für die einzelnen Elemente der Sanierung wie Baumeisterarbeiten, Fenster, Elektroanlagen oder den neuen Aussenlift. Sobald diese vorliegen und ein Entscheid gefällt ist, besteht zusätzliche Kostensicherheit für den Verein. «Ich rechne mit dem Zeitpunkt des Umbaustarts nach Ostern», prognostiziert Huwiler. Komplett fertig dürfte die Sanierung dann Mitte 2024 sein.