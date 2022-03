Wohlen «Es ist ein Muss und nicht erst morgen notwendig»: Grüne verlangen vom Gemeinderat ein Klimaleitbild Die Wohler Grünen möchten, dass sich der Gemeinderat einer Ergänzung des lokalen Energieleitbildes mit einem Klimaleitbild annimmt. Dazu reichen sie im Einwohnerrat eine Motion ein.

Das Isler-Areal mitten in Wohlen ist noch ein grüner Fleck im Dorf. ian (28. August 2017)

Seit rund fünf Jahren besitzt die Gemeinde Wohlen ein offizielles Energieleitbild. Dieses zeigt die Ziele auf, damit die Gemeinde die energiepolitisch richtigen Entscheidungen treffen kann. Es basiert auf den Energiestrategien des Bundes und Kantons. Das Leitbild soll eine kostengünstige und auch umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung ermöglichen.

Auf dieser Basis möchten nun die Grünen noch einen Schritt weiter gehen. Sie wollen, dass der Gemeinderat zusätzlich ein Klimaleitbild für Wohlen erarbeitet, als Ergänzung zum Energieleitbild. Das Klimaleitbild solle dabei die klimarelevanten Ziele und Wege aufzeigen. Und wie man im Dorf mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen will.

Diese Forderung reichen die Grüne Einwohnerrätin Franziska Matter Schlein und die Wohler Grünen-Präsidentin Marianne Keusch mit einer Motion im Einwohnerrat ein. Sie erhoffen sich, dass mit einem Klimaleitbild die klimabedingten Risiken für Wohlen minimiert werden können.

«Was macht die Gemeinde gegen die zunehmende Hitzebelastung?»

In ihrer Begründung der Motion schreiben Matter Schlein und Keusch unter anderem, dass die Grünen die Verdichtung im Innern des Dorfes zwar begrüssen würden, aber nicht um jeden Preis. «Flächen werden versiegelt. Bäume und grüne Flächen verschwinden. Wo bleiben wertvolle Trittsteine für Pflanzen und Tiere? Und was macht die Gemeinde gegen die zunehmende Hitzebelastung, die sich im Siedlungsgebiet besonders stark auswirkt?», fragen sie.

Die Verankerung der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung in der Nutzungsplanung sei zentral und entsprechende quantitative und qualitative Vorgaben seien behörden- und grundeigentümerverbindlich festzulegen, so die Grünen weiter. Anpassungen sollten bereits in der Teilrevision der Nutzungsplanung einfliessen und verankert werden, «keinesfalls darf die Gesamtrevision abgewartet werden».

Matter Schlein und Keusch machen auf die Hilfsangebote des Kantons aufmerksam, der viele Tools wie lokale Klimakarten zur Verfügung stellt. «Die Gemeinden werden nicht alleine gelassen mit der Klimapolitik. Der Kanton bietet sehr viel Unterstützung an, auf die auch Wohlen dringend zurückgreifen muss», schreiben sie.

Für die Motionärinnen spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle. Es soll zügig vorwärtsgehen. «Ein Klimaleitbild mit einer klaren Strategie ist für die Grünen Wohlen ein Muss und jetzt und nicht erst morgen notwendig», schliessen sie ihre Motion. Wann diese im Einwohnerrat behandelt wird, ist noch offen.