Wohlen Grosses Interesse an der zweiten Auflage von Montis Kulturtagen: Über die Hälfte aller Tickets sind schon weg Vom 4. bis zum 14. Mai gehen Montis Kulturtage in die zweite Runde. Als Highlights stehen Traktorkestar & Stephan Eicher, Mike Müller, Heidi Happy, die Wohler Band «The Hardy’s Bubbles» oder Ursus & Nadeschkin auf dem Plan. Der Vorverkauf übertreffe die Erwartungen, teilt der Circus Monti mit.

Mit Maske und begrenztem Platzangebot: Die ersten Monti’s Kulturtage [sic] 2021 waren pandemiebedingt etwas speziell. Bild: Alex Spichale (29.4.2021)

«Es ist Donnerstagabend, 20 Uhr, und wir müssen bereit sein. Das ist schon sehr speziell», sagte Johannes Muntwyler im Mai vor zwei Jahren gegenüber der AZ. Damals war der Leiter des Circus Monti Teil des Empfangskomitees, das die Gäste zu den ersten «Monti’s Kulturtagen» begrüsste. Zuvor herrschte in der Wohler Zirkusfamilie eine lang währende Flaute. Vorstellungen mit Publikum hatte es pandemiebedingt bis zu jenem Abend im Mai 2021 lange nicht mehr gegeben.

Zwar mussten die Kulturtage ein Jahr später erneut wegen Corona verschoben werden. Doch nun sollte der zweiten Durchführung vom 4. bis 14. Mai nichts mehr im Weg stehen – und diesmal können alle Plätze im Monti-Winterquartier angeboten werden.

«Wir sind erleichtert, dass die volle Kapazität von 300 Plätzen pro Vorstellung ausgeschöpft werden kann», teilt die Familie Muntwyler mit. Während der Erstausgabe erhielten nur 50 Gäste pro Abend Zutritt.

Zusatzkonzerte ebenfalls ausverkauft

Das Line-up begeistert die Leute – mehr, als sich das die Organisierenden erhofft haben. Die Vorstellungen der Hälfte aller Künstlerinnen und Künstler sind bereits ausverkauft. Namentlich sind das Traktorkestar und Stephan Eicher, Ursus & Nadeschkin, Mike Müller und Franz Hohler.

Für die Konzerte von Heidi Happy im Rahmen der «Monti’s Kulturtage» sind noch Tickets verfügbar. Bild: zvg

«Die Nachfrage für das gemeinsame Konzert von Traktorkestar und Stephan Eicher war so gross, dass ein Zusatzkonzert angesetzt worden ist», heisst es in der Mitteilung. Dieses sei nun ebenfalls ausverkauft. Tickets gibt es aktuell noch für Nina Dimitri & Silvana Gargiulo, Peach Weber, die Konzerte von Heidi Happy und für jene der Wohler Band The Hardy’s Bubbles.

Die erste Vorstellung in der multifunktionalen Monti-Halle an der Wilstrasse wird am 4., die letzte am 14. Mai gezeigt. Jeweils 90 Minuten vor den Veranstaltungen wie auch danach sorgt ein kleines Gastronomieangebot für den entsprechenden Rahmen. «Auch dies blieb vor zwei Jahren den Veranstaltern wie den Gästen und Künstlern noch verwehrt», und darüber, dass dem nicht mehr so ist, freuen sich die Muntwylers. (az)