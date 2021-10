Gibt es erneut eine Kampfwahl? Thomas Burkard tritt zum zweiten Wahlgang als Vizeammann an

An den Gemeinderatswahlen in Wohlen konnten im ersten Wahlgang zwar alle fünf Sitze besetzt werden. Auch Ammann Arsène Perroud wurde bestätigt. Was fehlt, ist ein Vizeammann.