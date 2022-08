Wohlen Gemeinderat will umstrittene Prozent-Praxis für Kreditanträge nicht ändern – das sind seine Gründe dafür In einer Motion fordert SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid, dass der Gemeinderat künftig auf den Zusatz «plus minus 10 Prozent inklusive Mehrwertsteuer» in Baukrediten verzichtet. Der Gemeinderat hält davon nichts. Er steht der Motion ablehnend gegenüber.

Einwohnerrat Manfred Breitschmid zieht als Beispiel für die Kreditvergabe der Gemeinde Wohlen den Neubau und die Sanierung des Haldenschulhauses heran. Nathalie Wolgensinger

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid stört sich daran, dass der Wohler Gemeinderat bei Kreditanträgen jeweils den Zusatz «plus minus 10 Prozent inklusive Mehrwertsteuer» hinzufügt. Mit der Minusvariante, so nennt er als Beispiel in seiner Motion, die er im März einreichte, streue man Sand in die Augen der Stimmberechtigten. Die Bevölkerung müsse davon ausgehen können, dass sich die Verantwortlichen dafür einsetzen würden, dass der Baukredit unterschritten werde, so Breitschmid.

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. zvg

Anhand des Verpflichtungskredites für den Neubau und die Sanierung des Haldenschulhauses macht er ein Beispiel. Dieser beträgt 55'950'000 Franken. Er schreibt: «Der Gemeinderat hat also die Kompetenz, für 55'595'000 Franken Ausgaben zu tätigen, ohne dafür einen Nachtragskredit zu beantragen und zu begründen, wofür diese Ausgaben eingesetzt werden.» Diese Praxis, so moniert er, sei für den Gemeinderat zwar komfortabel, einem konsequenten Ausgabenmanagement aber nicht förderlich.

Nun liegt die Haltung des Gemeinderates zur Motion vor. Er beantragt dem Einwohnerrat, die Motion nicht zu überweisen. Diese wird am 29. August im Rat behandelt. Für die ablehnende Haltung führt der Gemeinderat verschiedene Gründe auf.

Die Praxis hat sich in den vergangenen sechs Jahren gefestigt

Die Kreditbeantragung sei in den vergangenen Jahrzehnten auf unterschiedliche Art erfolgt, hält er in seiner Antwort fest. Die Berücksichtigung der Planungsungenauigkeit von plus minus 10 Prozent oder die indexbedingte Teuerung seien jeweils ausgewiesen und grosse Abweichungen oder zusätzliche Leistungen mit Zusatzkrediten genehmigt worden. In den Kreditabrechnungen seien Abweichungen innerhalb der Planungsungenauigkeit entsprechend begründet.

Die aktuelle Praxis habe sich in den vergangenen sechs Jahren gefestigt. Und seither würden bei Verpflichtungskrediten die erwarteten Bruttokosten gemäss Kostenvoranschlag ausgewiesen und gleichzeitig wurde auf die Planungsungenauigkeiten hingewiesen.

Der Gemeinderat erachte dieses Vorgehen als transparent, zumal man die Einhaltung des Kostenvoranschlages anstrebe. Vergleiche mit anderen Gemeinden würden zeigen, dass es keine einheitliche Regelung gebe.

Die Anträge an den Einwohnerrat hätten in der Regel die Genauigkeit von plus minus 10 Prozent, so der Gemeinderat weiter. In der Vergangenheit habe man darauf verzichtet, die Kredite an einen Index gebunden zu beantragen. Die dynamische Preisentwicklung der vergangenen Monate hätten ihn nun aber dazu veranlasst, die Anbindung ins Auge zu fassen.

Würde die Motion angenommen, hätte diese keine Auswirkungen auf die effektiven Baukosten, so der Gemeinderat. Der Hinweis auf die Planungsungenauigkeit diene lediglich der Transparenz. Kreditüberschreitungen müssten separat beantragt oder spätestens mit der Kreditabrechnung genehmigt werden. Er erachte deshalb die bisherige Praxis als transparent und zielführend.