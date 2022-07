Wohlen Gemeinderat möchte abgestimmte Verkehrs- und Siedlungsplanung fürs Dorf – und lanciert gleich drei Projekte aufs Mal In Wohlen stehen in den nächsten Jahren mehrere Gesamtüberarbeitungen im Bereich der Verkehrs- und Siedlungsplanung an. Zu diesem Zweck beantragt der Gemeinderat insgesamt drei Kredite im Totalumfang von rund einer Million Franken.

Wie soll der Verkehr in Wohlen künftig fliessen? Das soll die Überarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) zeigen. Marc Ribolla

Die Gemeinde Wohlen muss in den kommenden Jahren ihre Verkehrs- und Siedlungsplanung überarbeiten. Damit die Anforderungen im Zuge des erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums sowie des Verkehrs bewältigt werden können. Dazu gibt es verschiedene Instrumente. Der Wohler Gemeinderat legt dem Einwohnerrat nun drei Kreditvorlagen vor, um diese Projekte in Angriff nehmen zu können.

Den weitaus grössten Brocken nimmt die Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung ein. Für diesen Verpflichtungskredit beantragt der Gemeinderat die Summe von 900'000 Franken. «Die Nutzungsplanung bildet die wichtigste Grundlage für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Gemeinde», heisst es im Bericht der Exekutive. Diese muss alle 15 Jahre gesamtrevidiert werden. Die aktuell gültige stammt aus dem Jahr 2014.

Ziel ist, dass die revidierte Nutzungsplanung im Jahr 2029 in Kraft treten kann. «Es werden eigentümerverbindlich die Nutzungen und Vorschriften in den einzelnen Zonen in der Bau- und Nutzungsordnung sowie dem Bauzonenplan festgelegt», erklärt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Synergien mit dem Kanton beim Verkehr ausnutzen

Ebenfalls nötig ist die Überarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV). Er ist seit Mai 2012 vom Kanton genehmigt, mittlerweile aber teilweise veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Der Kanton ist zurzeit damit beschäftigt, mit Einbezug der Gemeinde Wohlen die Gesamtverkehrsbetrachtung (GVB) und auch die Zweckmässigkeitsbeurteilung der Südumfahrung zu erarbeiten.

«Um die Synergien zu nutzen, soll die Überarbeitung des KGV direkt im Anschluss an die Ausarbeitung der GVB erfolgen», teilt der Gemeinderat mit. Der Kommunale Gesamtplan Verkehr lege fest, mit welchen Massnahmen der Verkehrsentwicklung begegnet werden kann. Die Dauer der Überarbeitung schätzen die Behörden auf zwei Jahre. Der Verpflichtungskredit dazu beträgt 85'000 Franken.

Zentrale Parkierung im Gebiet Rigacker als Möglichkeit

Als drittes Element lanciert die Gemeinde die Erstellung des Entwicklungsrichtplans Rigacker, für den mit Kosten von 105'000 Franken gerechnet wird. Die Finanzierung erfolge aus dem gut gefüllten Fonds Mehrwertabschöpfung, sodass die Rechnung der Einwohnergemeinde nicht belastet werde. «Der Entwicklungsrichtplan Rigacker hat zum Ziel, die vorhandenen Gewerbeflächen zu optimieren und den Unternehmungen zu mehr Gewerbe- und Produktionsflächen zu verhelfen», so der Gemeinderat.

Das Gewerbegebiet Rigacker (gelb gestricheltes Areal) ist rund 27 Hektare gross. zvg

Das Gewerbegebiet Rigacker, links und rechts der Anglikerstrasse liegend, ist rund 27 Hektare gross und weist rund 50 verschiedene Eigentümer auf. Umfragen und Analysen haben gezeigt, dass vor allem die Nutzung von Synergien ein wichtiger Ansatz ist. «Mit einer zentralen Parkierung könnten, mit der momentan zulässigen Ausnutzung, bis zu 30'000 Quadratmeter Grundfläche und 55'000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche rechnerisch freigespielt werden», schreibt der Gemeinderat als Beispiel.

Gesamthaft gesehen ist für ihn klar, dass die zeitgleiche Durchführung der verschiedenen Planungsprozesse ideal ist. Denn: «Gegenseitige Einflüsse der Planungen werden berücksichtigt, was eine gesamthaft abgestimmte Planung zur Folge hat.»