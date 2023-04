Wohlen «Dem Veranstalter wurden klare Auflagen verfügt» – Gemeinderat befürchtet keine negativen Folgen durch das «Argovia Fäscht» Im Wohler Oberdorf finden dieses Jahr mit dem «Argovia Fäscht» und dem «Hive Air» gleich zwei Grossanlässe statt. Der Gemeinderat nimmt nun Stellung zu einer Anfrage von Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Umgebung.

Ausgelassene Open-Air-Stimmung: Das «Argovia Fäscht» findet dieses Jahr erstmals in Wohlen statt. Bild: Henry Muchenberger

Im vergangenen Dezember wurde publik, dass die Open Airs «Argovia Fäscht» und «Hive Air» neu vom bisherigen Standort im Birrfeld nach Wohlen umziehen. Im Juni werden deshalb auf dem Areal zwischen dem Waldhaus Chüestelihau und der Waldhütte Fröschenteich an zwei Wochenenden diese Festivals stattfinden.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Umzugs reichte Wohlens Mitte-Präsident und Einwohnerrat Harry Lütolf dem Gemeinderat in einer Anfrage einen Katalog mit 11 Fragen zu diesen Events ein. Er erkundigte sich nach den erteilten Bewilligungen, dem Umgang mit möglichen Lärm- und Litteringproblemen und danach, ob der Gemeinderat nicht den Wegzug von guten Steuerzahlenden fürchte, und nach der Wertschöpfung für Wohlen.

«Keine gängige Praxis, die Nachbarschaft miteinzubeziehen»

Nun sind die entsprechenden Antworten des Gemeinderats auf Lütolfs Fragen eingetroffen. Die Exekutive hält fest, dass die Bewilligungen für die Anlässe am 12. Dezember 2022 von der Regionalpolizei erteilt worden seien. Die Konzertveranstaltungen finden jeweils bis 2.00 Uhr statt, im Hauptzelt werde bis 4.00 Uhr eine Disco mit entsprechender Musik betrieben.

Bis dato war das Birrfeld der Veranstaltungsort, wie hier 2022 mit Silbermond. Bild: Daniel Künzli

Rund um mögliche Lärmemissionen und den Umgang mit den Anwohnenden hält der Gemeinderat fest: «Es ist keine gängige Praxis, die Anwohner oder die Nachbarschaft in ein Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen miteinzubeziehen. Die Information der Nachbarschaft ist Aufgabe der Veranstalter und nicht der Gemeinde.»

Hinsichtlich der Musikfestivals in kommenden Jahren ist es dem Gemeinderat nicht möglich, schon jetzt konkreter zu werden. «Es gilt, im Jahr 2023 Erfahrungswerte zu sammeln und diese für zukünftige Veranstaltungen gleicher Art zu reflektieren und entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen», antwortet er Lütolf.

Dem Veranstalter, der CH Media AG, die auch die «Aargauer Zeitung» herausgibt, «wurden klare Auflagen bezüglich der vom Festgelände ausgehenden Emissionen verfügt. Diese werden durch die Regionalpolizei vor Ort kontrolliert». Ausserdem existiert ein Abfallkonzept und die Besuchenden werden praktisch ausschliesslich mit dem ÖV anreisen.

Der Veranstalter erklärt auf Anfrage: «Selbstverständlich hält sich CH Media, wie bereits an jedem der bisherigen Events, jederzeit an jegliche behördlichen gestellten Auflagen, erstellt Schallprotokolle und arbeitet im Bereich der Abfallentsorgung und Recycling mit der Firma Wiederkehr aus Waltenschwil, einem bekannten Unternehmen aus der Region, zusammen.»

Gemeinderat verspricht sich positives Standortimage

Wenig aufschlussreich präsentiert sich die Meinung des Gemeinderats zur Wertschöpfung der Grossanlässe. Er spricht darin vor allem über die kulturelle Bedeutung für die jungen Wohlerinnen und Wohler in unmittelbarer Nähe. «Es darf davon ausgegangen werden, dass Wohlen bei dieser Zielgruppe mit der Durchführung der Anlässe anerkennend wahrgenommen wird. Insgesamt verspricht sich der Gemeinderat dadurch ein positives Standortimage», schreibt er.

Der Gemeinderat sei sich auch bewusst, dass ein Festbetrieb nicht ausschliesslich auf positive Reaktionen stosse. Egal, wo sie im Dorf stattfinden. Er fürchtet aber deswegen keinen Wegzug von guten Steuerzahlenden aus Wohlen.

Frühere Veranstaltungen im «Chüestellihau» wie die «Sound Arena» oder das «Touch the Air» hätten gezeigt, dass wegen dieser keine Anwohnenden einen Wegzug in Betracht gezogen haben. Und er betont: «Der Gemeinderat differenziert in seiner Bewilligungspraxis in allen Bereichen im Sinne der Rechtsgleichheit nicht zwischen verschiedenen Arten von Steuerzahlenden.»

Mitte-Politiker Lütolf wollte abschliessend auch wissen, mit welchen Kosten für die Gemeinde Wohlen für die Sicherheit oder Abfallbeseitigung zu rechnen sei. Dazu antwortet der Gemeinderat: «Es besteht noch keine Aufwand- und Kostenschätzung für Leistungen der öffentlichen Hand. Entstehende Kosten werden an den Veranstalter überbunden.»