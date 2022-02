Wohlen Gemeinde stellt neuen Finanzplan vor: Erwartete Steuerfusserhöhung auf 115 Prozent soll 2023 kommen Der Wohler Gemeinderat hat den angepassten Finanzplan 2023–2032 verabschiedet. Er geht davon aus, dass die seit einigen Jahren angekündigte weitere Steuerfusserhöhung nun wohl nötig ist. Ab nächstem Jahr soll der Satz um 2 Prozent auf 115 Prozent ansteigen.

Das Wohler Gemeindehaus. Die Steuern sollen nächstes Jahr steigen. Marc Ribolla

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in der Gemeinde Wohlen im Laufe des nächsten Jahrzehnts grosse Investitionen in Projekte in den Bereichen Bildung und Verkehr anstehen oder teilweise schon im Bau sind (Hofmatten-Halle, Halde-Schulhaus). Diese Investitionen prägen auch den Finanzplan 2023–2032. Der Gemeinderat präsentiert diesen nun.

Der aktualisierte Finanzplan basiert einerseits auf dem Budget 2022 und andererseits auf der Rechnung 2020. Es handelt sich dabei um ein reines Planungsinstrument, das darlegen soll, wie sich die Gemeindefinanzen entwickeln könnten. Dies gilt insbesondere für anstehende Projekte.

Für die Normalbürgerin und -bürger ist vor allem ein Wert bedeutend: der Steuerfuss. Im Bericht zum Finanzplan hält der Gemeinderat fest: «Der auf das Jahr 2020 angepasste Steuerfuss auf 113 Prozent wurde während dreier Jahren auf diesem Niveau belassen. Die seit Jahren angekündigte Steuerfusserhöhung auf 115 Prozent kann aufgrund der heutigen Erkenntnisse nicht hinausgeschoben werden und muss für das Jahr 2023 wohl beantragt werden.» Auch die weitere Steuerfusserhöhung auf 120% ab 2026 werde notwendig sein, um den Finanzhaushalt langfristig auszugleichen.

«Projekte sind alles Dinge, die dringend gemacht werden müssen»

Bei den Investitionen im Bildungsbereich sind die grossen Brocken beispielsweise die Sanierung und der Teilneubau des Schulzentrums Halde oder die Sanierung des Schulzentrums Junkholz. Bei letzterem seien Aufwände von rund 19,1 Millionen Franken notwendig. «Das Schulzentrum Junkholz ist im Anschluss an das Projekt Halde zwingend zu realisieren», heisst es. Eingestellt sind die etappierten Beträge im Finanzplan ab 2027.

Die neue Wohler Finanzvorsteherin, Gemeinderätin Denise Strasser, erklärt: «Wir haben versucht, so viel wie möglich anzupassen. Beispielsweise die Casino-Gesamtsanierung etwas nach hinten geschoben. Andere Projekte sind aber alles Dinge, die dringend gemacht werden müssen. Und dann gibt es auch unerwartete kurzfristige Projekte wie das Angliker Schulraumprovisorium, das zum Beispiel eine Million kostet.»

Denise Strasser ist seit 2022 neue Gemeinderätin mit dem Ressort Finanzen. Nathalie Wolgensinger

Insgesamt beläuft sich die geschätzte Summe der Investitionen bis 2032 auf 161 Millionen Franken. Der Gemeinderat rechnet mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 48%, wodurch die Schulden der Gemeinde Wohlen ansteigen. Gemäss Finanzplan wird 2024 die Marke von 100 Millionen überschritten und bis 2032 nie mehr unterboten. Entsprechend hoch steigt auch die Nettoschuld pro Einwohner in sehr hohe Bereiche von über 7000 Franken pro Kopf.

Der Gemeinderat betont, dass diese grossen Investitionen nur finanzierbar sind, wenn die vorgesehenen Steuerfussanpassungen gemacht werden. Diese Massnahme verbessere zwar die finanzielle Leistungsfähigkeit, so der Gemeinderat. Trotzdem übersteige die Investitionssumme diese bis 2032 dennoch markant.

Finanzvorsteherin Strasser meint abschliessend: «Ein Finanzplan ist auf lange Zeit hinaus angelegt. Ich sage nicht, dass er in Stein gemeisselt ist. Aber in Wohlen haben wir einfach das Problem, dass wir einen tiefen Steuerertrag pro Kopf haben im Vergleich mit anderen Gemeinden. Das macht es schwierig.»