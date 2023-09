Wohlen Für einen sicheren Heimweg: Wohler Mitte fordert, dass die Strassenlampen an den Wochenenden nicht abgeschaltet werden Nach der Sommerpause wartete eine reich befrachtete Traktandenliste auf den Wohler Einwohnerrat. Beschäftigt haben den Rat unter anderem auch die Beleuchtung der Strassen und die Pläne des Gemeinderates für die gemeindeeigenen Liegenschaften.

Bis kurz nach 22.30 Uhr tagte der Wohler Einwohnerrat am Montagabend. Wer sich anschliessend noch ein Fürobe-Bier genehmigte, konnte sich gleich selber davon überzeugen, dass die Strassenlampen um halb ein Uhr ausgehen. Dieses Thema behandelten die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte nämlich einige Stunden zuvor im Rat.

Im März 2020 forderten die Grünen mittels eines Postulats, dass die öffentliche Strassenbeleuchtung optimiert wird. Dies sollte einerseits die Lichtemission und andererseits den Energieverbrauch reduzieren.

Die Mitte fordert in ihrer Motion, dass die Strassenlampen an den Wochenenden länger brennen als unter der Woche. Bild: Annick Ramp

In seinem Bericht, den der Rat zur Kenntnis nahm, zeigte der Gemeinderat nun auf, dass diese Forderung nicht nur geprüft, sondern bereits umgesetzt wurde. Im vergangenen Dezember wurde beispielsweise die Nachtabschaltung eingeführt. Mit diversen anderen Massnahmen wie der LED-Weihnachtsbeleuchtung, die es in Wohlen seit 2014 gibt, konnte der Energieverbrauch bis 2021 um etwa 49 Prozent reduziert werden.

Der Vizepräsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, Daniel Heinrich (Mitte), sagte: «Das wurde von der Mehrheit der Bevölkerung gut aufgenommen und auch die Polizei hat bisher keine negativen Meldungen erhalten.»

Julia Frischknecht (GLP) regte an, dass die Zeiten am Wochenende ausgedehnt werden, damit Nachtschwärmer auf beleuchteten Strassen nach Hause gehen müssen. Damit sprach sie der Mitte-Partei aus dem Herzen. Diese kündigte nämlich an, dass sie genau dies mittels Motion fordern werde. Noch am Montagabend reichte sie diese nach. Darin verlangt sie, dass an den Wochenenden auf die Nachtabschaltung verzichtet wird.

Zwei Kommissionen zusammenlegen und den Gemeinderat verkleinern

Der Gemeinderat legte zudem seinen Bericht zu zwei Postulaten vor, die einerseits Auskunft darüber verlangten, wie es um die Sanierungspläne der gemeindeeigenen Liegenschaften steht, und andererseits, welchen Verwendungszweck die Gemeinde für sie vorgesehen hat.

Ein Postulat stammte aus dem Jahr 2008. Dass das Geschäft so lange liegen blieb, sorgte für Stirnrunzeln quer durch die Parteien. Gemeinderat Thomas Burkard bezog dazu zwar keine Stellung, erklärte aber, dass die Gemeinde über wenig Spielraum verfüge, was die Vermietung, Verpachtung oder gar den Verkauf von Liegenschaften betreffe.

Ausserdem würden einige Liegenschaften der Standortentwicklung dienen. Dies wurde im Rat mehrheitlich goutiert und gutgeheissen. Gemeindeammann Arsène Perroud bedauerte, dass die Gemeinde derzeit über wenig Verkaufsoptionen verfüge, man prüfe diese aber regelmässig.

Anna Keller (Grüne) war an der letzten Sitzung zurückgetreten, am Montagabend wurde nun ihr Postulat vom Rat überwiesen. Sie verlangt darin die Änderungen von insgesamt drei Punkten der Gemeindeordnung. Es sind dies einerseits die Reduktion des Gemeinderates von sieben auf fünf Personen und die Zusammenlegung der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission zur Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Ausserdem soll die Legislatur jeweils durch den Gemeindeammann und nicht durch die ratsälteste Person eröffnet werden.

Franziska Matter (Grüne) begrüsste dies und kommentierte, dass es an der Zeit sei, dass diese Korrekturen vorgenommen werden.

Künftig das lokale Gewerbe einspannen

Manfred Breitschmid (SVP) zog seine Motion bezüglich Unterhaltsarbeiten in den Personenunterführungen zurück, weil die entsprechenden Arbeiten bereits im Gang seien. Zum Schluss stand die Anfrage Roland Büchis (SVP) zu den beiden Open-Air-Veranstaltungen «Hive Air» und «Argovia Fäscht» auf der Traktandenliste.

Fragen zum «Argovia Fäscht» und zum «Hive Air» standen auf der Traktandenliste des Wohler Einwohnerrates. Bild: Valentin Hehli (10. 6. 2023)

Er sei zufrieden mit den Antworten, vermisse aber eine Stellungnahme des Gemeinderates zu seiner Frage, weshalb die Auflagen bezüglich Arbeiten am Wochenende nicht eingehalten wurden. Ausserdem wünschte er sich, dass eine künftige Bewilligung eines solchen Grossanlasses an die Bedingung geknüpft wird, dass das lokale Gewerbe berücksichtigt wird.